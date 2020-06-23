Özel okullar ne zaman açılıyor?

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.