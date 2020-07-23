Özel okullar ne zaman açılacak? Güncel bilgiler

"EN SAĞLIKLI KARARI ÇOCUKLARIMIZ İÇİN, ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN VERİRİZ" Okulların açılması konusuna "Bütünsel bir ekosistem gibi" yaklaşmak gerektiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:



"Bilim Kurulu ile ilişkilerimize baktığımızda, toplumda olup bitene baktığımızda, öğretmenlerimize, illerdeki yöneticilerimize baktığımızda özgüvenimiz yükseliyor. Diyoruz ki 'Biz bu işe sahibiz, peşindeyiz.' Açmamak gerekiyorsa açmamakla ilgili gereken yapılır açmak gerekiyorsa açmakla ilgili... Şunu vurgulayarak söylemek isterim: Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirme noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz. Temel niyetimiz okulların açılması çünkü doğal olan budur. Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemalarda, çarşıda, pazarda, sokakta, sporda, sanatta vesaire, okullarla ilgili tümüyle bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp, en sağlıklı kararı çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için veririz."



Bakan Selçuk, Ahmet Hakan'ın 31 Ağustos'ta okulların açılıp açılmayacağını sorması üzerine de "Onun hazırlığını yapıyoruz ve ona hazırız. Çok net." diye konuştu.



Ziya Selçuk, LGS öncesinde vaka sayısında patlama olacağı yönünde söylemler olduğunu hatırlatarak, "LGS'den sonra bir patlama olmadı." ifadesini kullandı.



Sınava 1 milyon 473 bin çocuğun girdiğini aktaran Selçuk, "Sadece 1 çocuğumuzda vaka tespit edildi. Sistem o kadar iyi çalışıyor ki öğleden sonra testi yapılan çocuğun sabah saat 10.00'da bilgisayara sonucu düşüyor. Saat 10.00'i 5 geçe Sağlık Bakanlığından bizi arıyorlar. Tek bir çocukla ilgili. Biz hemen tedbirimizi aldık, birinci oturum biter bitmez." dedi.