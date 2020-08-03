Özel okullar ne zaman açılacak, ağustos ayında açılacak mı? Bakan Selçuk açıklama yaptı
Özel okulların ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Özel okullar açılacak mı sorusu ve eğitimin nasıl olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili, ‘Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.' dedi. Peki eğitim nasıl olacak? İşte detaylar...
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Özel okulların açılış tarihi merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan uzaktan eğitimin ardından yaz tatiline giren öğrenciler okulların ne zaman açılacağını öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir gazetecinin ‘Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?’ sorusuna, ‘Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil.’ dedi.
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.’ dedi. Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.
‘Uzaktan eğitim süreci devam ederse, veliler için özel okul ücretlerinde indirim olabilir mi? Bununla ilgili kararınız var mı?’ sorusu üzerine Bakan Selçuk, velilerin mağdur olmaması noktasında genel prensip kararları ile ilgilendiklerini ama ticaret hukuku ile ilgili hususlara müdahil olmalarının doğru olmadığının altını çizdi.Selçuk, ‘Özel okulların belirli harcama kalemleri var. Bu harcama kalemlerinin değerlendirilmesi hususunda bütün derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okulların temsilcilerinin tamamıyla görüşmeler yapıyoruz. Onlarla birlikte bu meselenin geleceği hususunda, ki öyle bir konu söz konusu olursa, o zamanın konusu.’ değerlendirmesinde bulundu.Velilere imzalatılması planlanan taahhütnameye ilişkin olarak Ziya Selçuk, görüşmelerin devam ettiğini, Sağlık Bakanlığı ile gereken tartışmaları, görüş alışverişlerini yaptıklarını ve gelecek hafta bu konularla ilgili sürekli netleştirilen açıklamalarda bulunacaklarını sözlerine ekledi