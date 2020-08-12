Özel okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Gözler Bilim Kurulu toplantısında
Özel okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Yapılan son açıklamada Bilim Kurulu toplantısına işaret edildi. Son açıklamanın ardından Bilim Kurulu toplantısı son dakika duyuruları araştırılmaya başlandı. Daha önce özel okullar açılacak mı sorusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapmış ve ‘İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.’ demişti. İşte özel okulların açılış tarihi ile ilgili detaylar...
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Özel okulların açılış tarihi merak edilen konular arasında bulunuyor. Okulların açılış tarihinin değerlendirileceğinin açıklanmasının ardından Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ‘2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.’ denildi. Öte yandan Bakan Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde özel okullarla ilgili detaylı bir açıklama yapmıştı
GÖZLER BİLİM KURULU TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Bu arada kararın 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.
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ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.’ dedi. Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.
‘Uzaktan eğitim süreci devam ederse, veliler için özel okul ücretlerinde indirim olabilir mi? Bununla ilgili kararınız var mı?’ sorusu üzerine Bakan Selçuk, velilerin mağdur olmaması noktasında genel prensip kararları ile ilgilendiklerini ama ticaret hukuku ile ilgili hususlara müdahil olmalarının doğru olmadığının altını çizdi.Selçuk, ‘Özel okulların belirli harcama kalemleri var. Bu harcama kalemlerinin değerlendirilmesi hususunda bütün derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okulların temsilcilerinin tamamıyla görüşmeler yapıyoruz. Onlarla birlikte bu meselenin geleceği hususunda, ki öyle bir konu söz konusu olursa, o zamanın konusu.’ değerlendirmesinde bulundu.Velilere imzalatılması planlanan taahhütnameye ilişkin olarak Ziya Selçuk, görüşmelerin devam ettiğini, Sağlık Bakanlığı ile gereken tartışmaları, görüş alışverişlerini yaptıklarını ve gelecek hafta bu konularla ilgili sürekli netleştirilen açıklamalarda bulunacaklarını sözlerine ekledi