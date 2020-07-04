Özel okullar ne zaman açılacak 2020?

Özel okullar ne zaman açılacak sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların açılacağı resmi tarihleri açıklamasının ardından merak edilmeye başlandı. Devlet okullarının açılış tarihine göre daha erken tarihte açılacak olan özel okullar, telafi eğitimlerini gerçekleştirecek. Peki, özel okullar ne zaman açılacak? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı özel okulların açılış tarihi hakkında detaylı bilgiler
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Özel okullar için eğitim süreci, devlet okullarına göre daha erken başlayacak. Alınacak olan tedbirlerle ağustos ayının ortasında eğitim vermeye başlayacak olan özel okullar, telafi eğitimini bu şekilde gerçekleştirebilecek. Peki, özel okullar ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.
Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak.
Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek. 15 Ağustos tarihi cumartesi gününe denk geldiği için eğitimlerin 17 Ağustos itibariyle başlaması bekleniyor.
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DEVLET OKULLARI 31 AĞUSTOS'TA AÇILIYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan yaptığı açıklamada “31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz” paylaşımında bulundu.
Okullar 31 Ağustos’ta açılacak ve gelecek yıl 18 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak – 5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili de 12-16 Nisan 2021’de.