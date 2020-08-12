Okullar açılacak mı, okullar ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tarih açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.Bakan Selçuk, "Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor." ifadesini kullandı.Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz." dedi.Bakan Selçuk, "Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek." diye konuştu.