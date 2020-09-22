Özel okul ve yemek ücreti geri ödenecek mi?

"Eğitim ve öğretim hizmeti için 1 Eylül'den önce fatura kesildiyse yüzde 7'lik KDV farkının gider pusulası düzenlenerek iade edilmesi gerekiyor. Gider pusulalarındaki KDV, eğitim öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından alıcıya, iadenin gerçekleştirildiği dönemde indirim konusu yapılabilecek. Gider pusulası, genellikle iade edilen ürünler için kullanılıyor. Bir kıyafeti iade ederken mağaza size bir belge imzalatıyor. O belge gider pusulasıdır. Burada da aynı yöntem geçerli. Özel okul gider pusulası düzenleyecek ve veliye imzalattıracak. Gider pusulasında yazılı tutarın veliye iade edilmesi gerekiyor"



1 Eylül'den önce yapılan ödemelere ilişkin fatura düzenlenmemesi halinde, bu bedelin "avans" olarak görüldüğünü ve okulların yapılacak ödemelerden bunu mahsup edebileceğini vurgulayan Öz, "Bazı okullar, son taksitlerden mahsup edeceklerini söylüyor. Velilerin talep etmesi durumunda iade hemen yapılabilir." ifadelerini kullandı.



Öz, vergi tekniği açısından konunun KDV Kanunu'na konulacak bir geçici maddeyle düzenlenmesinin daha doğru olacağını ancak Gelir İdaresinin bir yazı yazarak konuya idari çözüm getirdiğini bildirdi.



"Yemek hizmetlerinde KDV indiriminin süresi uzatılmalı"



Yemek ücretlerindeki vergi uygulamasına da açıklık getiren Öz, yemek hizmetlerinden alınan KDV'nin 31 Temmuz'da çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık'a kadar yüzde 1 olarak belirlendiğini anımsattı. Öz, yemek ücretinin zaten okul ücretinin içinde tahsil edilmesi halinde, 30 Haziran 2021'e kadar yüzde 1 KDV'ye dahil olacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:



"Yemek ücreti ayrı tahsil ediliyorsa vergi indirimi 31 Aralık 2020'ye kadar geçerlidir. Bu durumda, söz konusu vergi indiriminin süresinin okul ücretleriyle uyumlu olarak 30 Haziran 2021'ye kadar uzatılması uygun olur. Aksi halde Ocak 2021'den itibaren yemek ücretlerindeki KDV yüzde 8'e çıkacak. Yılbaşına kadar verilecek yemek hizmetlerinde 31 Temmuz 2020'den önce düzenlenmiş faturalar için de KDV farkının iadesinin gider pusulasıyla yapılması mümkün."