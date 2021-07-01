Özel lise taban puanları 2021: LGS özel okulların taban puanları ve kayıt takvimi açıklandı
Özel liselerin taban puanları LGS sonuçlarının yayınlanmasının ardından belli oldu. 77 özel okul bu yıl da öğrencilerini LGS puanına göre alacak. Öğrenci ve veliler özel okulların taban puanlarına göre LGS tercihlerini okulların internet sitesindeki kayıt takvimine göre gerçekleştirecek. Her yıl olduğu gibi önce ön kayıt, ardından ise kesin kayıt işlemleri alınacak. LGS tercihlerinde açıkta kalmamak adına, özel okulların taban puanları 2021 ve yüzdelik dilimleri büyük önem arz edecek. Peki, özel lise taban puanları ne kadar? İşte, LGS özel liselerin taban puanları ve kayıt takvimi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Özel okul taban puanları 2021, belli oldu. MEB tarafından gerçekleşen LGS sonuçlarının 29 Haziran'da açıklanmasının ardından okullar da taban puanlarını tek tek açıkladı. Yabancı liseler geçen yıla oranla bu yıl taban puanlarını daha düşük tutarken, 1. ön kayıtlar 1-2 ve 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 6 Temmuz’da ise kesin kayıt dönemi yapılacak.
2
ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI 2021
* Özel Amerikan Robert Lisesi (kız) 468 * Özel Amerikan Robert Lisesi (kız) 468 * Özel Amerikan Robert Lisesi (erkek) 468 * Özel Üsküdar Amerikan Lisesi (kız) 458 * Özel Üsküdar Amerikan Lisesi (erkek) 458 * Özel Alman Lisesi 458 * SEV Amerikan Koleji 440 * Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 438 * Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 417 * Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi 417
3
* Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi 428 * St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu 430 * St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu -Ticaret Bölümü 420 * Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 410 * Özel İzmir Amerikan Koleji 420 * Özel Tarsus Amerikan Koleji 400 * Özel İtalyan Lisesi I.M.I. 410 * Saint Michel Fransız Lisesi 410
4
LGS 2021 ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ KAYIT TAKVİMİ
1.Kayıt Dönemi
* 1-2 ve 5 Temmuz 2021 – 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması
* 6 Temmuz 2021 – Asil Liste Kesin Kayıtları (Bazı okullarda 13.00 sonrası yedek liste kesin kayıtları başlıyor)
* 7 Temmuz 2021 – Yedek Liste Kesin Kayıtları
2. Kayıt Dönemi
5
* 8 Temmuz 2021 2. Ön Kayıtlar
* 9 Temmuz 2021 Asil ve Yedek Liste Kesin Kayıtlar