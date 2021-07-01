Özel lise taban puanları 2021: LGS özel okulların taban puanları ve kayıt takvimi açıklandı

Özel okul taban puanları 2021, belli oldu. MEB tarafından gerçekleşen LGS sonuçlarının 29 Haziran'da açıklanmasının ardından okullar da taban puanlarını tek tek açıkladı. Yabancı liseler geçen yıla oranla bu yıl taban puanlarını daha düşük tutarken, 1. ön kayıtlar 1-2 ve 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 6 Temmuz’da ise kesin kayıt dönemi yapılacak.