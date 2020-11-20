Özel kreşler kapanacak mı son dakika MEB bilgileri! Gündüz bakım evleri hakkında Bakan Selçuk'tan açıklama

Özel kreşler kapanacak mı sorusu ebeveynlerin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında 20 Kasım 2020'den 4 Ocak 2021'e kadar yüz yüze eğitime verilen arayla ilgili il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi. Buna göre, süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacak. Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az bir gün okula giderek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecek. 4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleriyle ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak.