Özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama: 93. ÖGG sınav sonuçları erişime açıldı
ÖGG sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. Adayların katılımı ile gerçekleşen özel güvenlik sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün egm.gov.tr internet sitesi üzerinden öğrenilecek. Yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların başvurularını 6 Eylül ve 8 Eylül aralığında yapmaları ve itiraz ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte, 93. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı.
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ÖGG sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklama geldi. Özel güvenlik sınavlarına giren adayların beklediği sonuç ekranı erişime açıldı. Özel Güvenlik 93. Temel Eğitim Ve 69. Yenileme Eğitimi için yazılı sınav 14 Ağustos’ta düzenlenmişti. Sonuçlar egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden yayınlandı. İşte, sonuç ekranı...
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ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖGG sınav sonuçları 3 Eylül tarihinde açıklandı. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.
Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 4.1. 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.