Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları tarihi
Özel güvenlik sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı 11 Ekim’de gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Yayımlanan kılavuz içerisinde sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
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ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavına giren adaylar soruların ve cevapların yayımlanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Sınav 11 Ekim’de gerçekleştirildi. ÖGG sınav sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanacağı duyuruldu ve tarih belli oldu. İşte ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçlarının 30 Ekim tarihinde açıklanması planlanılıyor. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.
Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.