Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları tarihi

ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavına giren adaylar soruların ve cevapların yayımlanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Sınav 11 Ekim’de gerçekleştirildi. ÖGG sınav sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanacağı duyuruldu ve tarih belli oldu. İşte ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi