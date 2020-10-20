Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçları tarihi

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖGG sınav sonuçlarının 30 Ekim tarihinde açıklanması planlanılıyor. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.



Adaylar, banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.



Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.



Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.