MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖzel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçları tarihi
GeriGündem Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçları tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 14:25 | 

Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçları tarihi

Özel güvenlik sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı 11 Ekim’de yapıldı. Sınav sorularının ve cevaplarının yayımlanmasının ardından adaylar tahmini puanlarını hesapladılar. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç açıklanma tarihi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklanmasını bekliyorlar. Sınav 11 Ekim’de yapılmıştı. ÖGG sınav sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanacağı duyuruldu ve tarih belli oldu.

2ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının 30 Ekim tarihinde açıklanması planlanılıyor. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi