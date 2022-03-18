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Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün geldi

#Özel Güvenlik#Özel Güvenlik Sınav Sonuçları#ÖGG Sınav Sonuçları

Özel güvenlik sınav sonuçları için beklenen tarih beldi. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Sınav 27 Şubat tarihinde düzenlendi. Adaylar ÖGG sınav sorularının ve cevaplarının açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Peki, özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

1/3Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün geldi

Özel güvenlik sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Şubat tarihinde yapıldı. Adaylar heyecanla ÖGG sınav sonuçlarını beklemeye başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamada sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu ve mart ayı içerisinde açıklanacağı bildirildi.

2/3ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması planlanılıyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı.

3/3Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün geldi

Sınava katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvenlik@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

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#Özel Güvenlik#Özel Güvenlik Sınav Sonuçları#ÖGG Sınav Sonuçları