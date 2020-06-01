Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ne zaman açılacak?

Yıldız, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri binalarında, eğitimde kullanılan araç gereçlerde ve öğrenci, kursiyer ve engelli bireylerin merkeze ulaşımlarını sağlayan servis araçlarında maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte diğer kurallara titizlikle uymalarının sağlanacağını, uymayanlar hakkında ilgili birimlerce mevzuatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.



Genel Müdür Yıldız, özel okullar, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile ilgili yazıların illere gönderildiğini sözlerine ekledi.