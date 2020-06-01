Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ne zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme sürecinde 1 Haziran itibariyle pek çok adım atıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mart ayında faaliyetlerine ara verilen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ne zaman yeniden açılacağı merak konusu oldu. Peki, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ne zaman açılacak?
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, 16 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, normalleşme kapsamında yeniden hizmete başladı. Gözler şimdi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yeniden açılacağı tarihlerde. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.
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Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimlere de 16 Mart - 31 Mayıs tarihlerinde ara verildiğini hatırlatan Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:
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"Tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edilmiş ve normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayat kuralları, il pandemi kurulunun görüşleri de dikkate alınarak kurum binalarında, eğitimde kullanılan araç gereçlerde ve engelli bireylerin merkeze ulaşımlarında kullanılan servis araçlarında koronavirüs salgınından korunmak için gerekli olan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte, illere gönderdiğimiz yazıdaki kurallara uyulması şartıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin kurucuları ve engelli bireylerin velilerinin istemesi halinde, merkezlerde eğitimlere 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayabilecektir."
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Yıldız, özel öğretim kurslarının da gerekli önlemleri alarak öğrenci velilerinin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabileceğini duyurdu.
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Yıldız, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri binalarında, eğitimde kullanılan araç gereçlerde ve öğrenci, kursiyer ve engelli bireylerin merkeze ulaşımlarını sağlayan servis araçlarında maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte diğer kurallara titizlikle uymalarının sağlanacağını, uymayanlar hakkında ilgili birimlerce mevzuatları doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.
Genel Müdür Yıldız, özel okullar, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile ilgili yazıların illere gönderildiğini sözlerine ekledi.