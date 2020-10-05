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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 23:06 | 

Özel eğitim okulları ne zaman açılacak? Beklenen açıklama geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçileceğini bildirdi. Öte yandan Erdoğan'ın açıklamasında özel eğitim kurumlarına da değinildi. Peki, özel eğitim okulları ne zaman açılacak?

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Binlerce özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğun eğitim aldığı özel eğitim okulları, 2020-2021 eğitim yılında henüz kapılarını açmadı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı kalan özel eğitim okulları için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı'ndan geldi. İşte o açıklama...

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Erdoğan konuya dair şunları söyledi;

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.

Özel eğitim okullarının açılış takvimine ilişkin bilgilerin yarınki açıklama ile netleşebileceği tahmin ediliyor.

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Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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