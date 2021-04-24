Özel araçla seyahat yasak mı? İller arası seyahat yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlanmıştı
Özel araçla seyahat yasağı, 3 gün sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile beraber vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Kısmi kapanma süreci boyunca hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında seyahat yasağının durumu da belli oldu. Ramazanın ilk iki haftasında uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma yasağında şehirler arası seyahatlere de izin verilmeyecek. Özel araçla seyahat yasağından muaf olanlar seyahat belgesi alacak. Zorunlu hali bulunmayanlar ise toplu taşıma araçları ile seyahat edebilecek. İşte, merak edilen özel araçla seyahat yasak mı? sorusunun yanıtına yönelik İçişleri Bakanlığı genelgesi ve seyahat yasağı ile ilgili son bilgiler.
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Hafta sonu özel araçla seyahat kısıtlaması son gelişmeler ile takip ediliyor. 23 Nisan resmi tatilinin de dahil edildiği 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma yasağında, seyahat kısıtlaması sürecek. Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak.
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ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahatlere izin verilmiyor.
Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyeceği aktarılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:
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"Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşiyle ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
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Zorunlu haller sayılacak durumlar, tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen şeklinde belirlendi. Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak.
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Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek."