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Haber Giriş: 27 Mart 2021 - 01:27 | 

Özel araçla seyahat yasak mı? Hafta sonu seyahat yasağı olan iller belli oldu - İşte seyahat izin belgesi alma ekranı

Özel araçla seyahat yasağı durumu İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile belli oldu. Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonunda da yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü uygulanacak orta ve düşük riskli illerde ise yasak olmayacak. Bakanlıktan yayınlanan genelgeye göre bu illerde özel araçla seyahat kısıtlaması ile ilgili "Seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir." ifadesi kullandı. Seyahat yasağından muaf olanların seyahat izin belgesi alma ekranı üzerinden müracaat yapması gerekiyor. İşte, özel araçla seyahat yasak mı? sorusunun yanıtı ve seyahat izin belgesi alma ekranı.

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Seyahat yasağı olan iller, sokağa çıkma yasağında öne çıkan başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Yeni normalleşme sonrası gözler seyahat yasağına çevrilirken, İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede seyahat kısıtlamasının daha önceki gibi devam edeceği bildirildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altının şehirlerarası seyahatleri izin ile gerçekleşecek. Seyahat izin belgesi e Devlet ekranı ya da ALO 199 hattı üzerinden alınacak.

2SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI MI

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI MI?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 arasında açık olacak yeme içme yerleri 19.00-21.00'de paket servisi/gel-al, 21.00-00.00'da ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. İllerin risk durumlarına göre sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamasının durumları aşağıdaki gibi olacak;

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

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ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...br>
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)br>
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaelibr>
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)br>
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

5ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZDeğerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

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