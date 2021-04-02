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Haber Giriş: 02 Nisan 2021 - 16:46 | 

Özel araç ile şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu iller arasında dolaşım için izin alınmalı mı? İşte merak edilen soruların cevapları

Özel araçla seyahat yasağı, hafta sonu öncesi iller arası geçiş yapacak olanların gündemine geldi. Yeni normalleşme kuralları devam ederken seyahat yasağının durumu da belli oldu. 1 Mart'ta başlayan yeni normalleşmeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı orta ve düşük riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde yalnızca pazar günü devam edecek. Bu illere geçişlerde seyahat kısıtlaması daha önce olduğu gibi uygulanacak. Özel araçla seyahat yasağından muaf olanlar seyahat belgesi alacak. İşte, merak edilen 'özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı?' sorusunun yanıtına yönelik İçişleri Bakanlığı genelgesi ve seyahat yasağı ile ilgili son bilgiler.

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Hafta sonu özel araçla seyahat kısıtlaması İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile belli olmuştu. Koronavirüs önlemlerine yönelik uygulanan kısıtlamalar devam ederken, yapılan açıklamada "Seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir." ifadesi kullandı.

Buna göre, sokağa çıkma yasağı olan illerde seyahat kısıtlaması sürecek. Ayrıca vatandaşlar hafta içi sokağa çıkma yasağı olan saatlerde seyahat yasağı olup olmadığını da merak ediyorlardı. Konu hakkında açıklama yapıldı. Diğer yandan yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altının şehirlerarası seyahatleri izin ile gerçekleşecek.

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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."

3Seyahat İzin Belgesi Taleplerinin Alınması İçin;

Seyahat İzin Belgesi Taleplerinin Alınması İçin;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan maddeler

Bakanlığımıza ait Alo 199,

Bakanlığımızın E- Başvuru sistemi,

Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru,usulleri geçerli olacak.

Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek.Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecek.

Genelgenin A/1/c maddesi kapsamında giriş çıkışı kısıtlanan illere 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 05.04.2020 Pazar sabah 08.00’den 09.04.2020 Perşembe sabah 08;00’e kadar yapılabilecek.

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22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri; ilgi Genelgemiz kapsamında kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları içinde geçerli olacak.

Valilikler ve Kaymakamlıklarca yukarıda belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için haftasonu dahil olmak üzere başta çalışma koşulları, yeri, personel görevlendirilmesi olmak üzere gerekli planlama yapılacak ve uygulanamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

İlgi Genelge kapsamında alınan tedbirlerin il ve ilçelerde uygulanmasının takibi, ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesisi amacıyla Bakanlığımızın Merkezinde kesintisiz şekilde görev yapacak olan Güvenlik ve Acil Durum Merkezi (GAMER) bünyesinde Seyahat İzin Kurulları Takip ve Koordinasyon Birimi oluşturuldu

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Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

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Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller;

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

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