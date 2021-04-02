Özel araç ile şehirler arası seyahat yasak mı? Hafta sonu iller arasında dolaşım için izin alınmalı mı? İşte merak edilen soruların cevapları

Seyahat İzin Belgesi Taleplerinin Alınması İçin; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan maddeler



Bakanlığımıza ait Alo 199,



Bakanlığımızın E- Başvuru sistemi,



Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru,usulleri geçerli olacak.



Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek.Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.



Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.



Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecek.



Genelgenin A/1/c maddesi kapsamında giriş çıkışı kısıtlanan illere 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 05.04.2020 Pazar sabah 08.00’den 09.04.2020 Perşembe sabah 08;00’e kadar yapılabilecek.