Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında? Evlilik teklifi paylaşımıyla gündemde

İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, 27 yaşında. Dadgar ile Özcan Deniz'in birlikteliğinin geçen yaz başladığı iddia edildi. Özcan Deniz önceki eşi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanmıştı.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisine olan aşkını bu sözlerle ilan etmişti: Tam "kaybettim" dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, Baharsın, Denizsin, Kumsalsın...Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın...İyi ki de "inatsın",sabırsın. Onca "yok"luğa sahiplerin arasında nadide bir "VAR"SIN..
Gözlerden uzak bir yaşam süren Dadgar, önceki gün sosyal medya hesabından tektaşının fotoğrafını yayınladı. Sevgilisiyle görüntülerinin de yer aldığı paylaşıma İranlı güzel, "Hediye gibi geldin hoş geldin" mesajını not düştü.