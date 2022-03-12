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Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında? Evlilik teklifi paylaşımıyla gündemde

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Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Samar Sadgar'a evlilik teklifi etti. Deniz ile bu zamana kadar çekilmiş romantik anlarını bir video haline getiren modacı, "Hediye gibi geldin hoş geldin" yazarak Özcan Deniz'i etiketledi. Peki, Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir?

1/3Özcan Denizin sevgilisi Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında Evlilik teklifi paylaşımıyla gündemde

İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, 27 yaşında. Dadgar ile Özcan Deniz'in birlikteliğinin geçen yaz başladığı iddia edildi. Özcan Deniz önceki eşi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanmıştı.

2/3Özcan Denizin sevgilisi Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında Evlilik teklifi paylaşımıyla gündemde

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisine olan aşkını bu sözlerle ilan etmişti: Tam "kaybettim" dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, Baharsın, Denizsin, Kumsalsın...Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın...İyi ki de "inatsın",sabırsın. Onca "yok"luğa sahiplerin arasında nadide bir "VAR"SIN..

3/3Özcan Denizin sevgilisi Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında Evlilik teklifi paylaşımıyla gündemde

Gözlerden uzak bir yaşam süren Dadgar, önceki gün sosyal medya hesabından tektaşının fotoğrafını yayınladı. Sevgilisiyle görüntülerinin de yer aldığı paylaşıma İranlı güzel, "Hediye gibi geldin hoş geldin" mesajını not düştü.

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