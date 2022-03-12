Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında? Evlilik teklifi paylaşımıyla gündemde

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisine olan aşkını bu sözlerle ilan etmişti: Tam "kaybettim" dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, Baharsın, Denizsin, Kumsalsın...Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın...İyi ki de "inatsın",sabırsın. Onca "yok"luğa sahiplerin arasında nadide bir "VAR"SIN..