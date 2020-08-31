Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’ın fotoğrafı kafaları karıştırdı! Bebek mi geliyor?

İki yaşında Kuzey adında bir oğlu olan çiftten Özcan Deniz ise geçen kış, "Kuzey'e kardeş düşünüyoruz" demişti.



Feyza Aktan'ın, yakışıklı oyuncuya, "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi.