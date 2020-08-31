Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’ın fotoğrafı kafaları karıştırdı! Bebek mi geliyor?
Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, leopar desenli mini elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Aktan'ın karnındaki şişlik dikkat çekerken, takipçileri "Bebek mi geliyor?" diye sordu.
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Şarkıcı Özcan Deniz'in 1,5 yıl evli kaldıktan sonra Haziran 2019'da boşandığı Feyza Aktan, leopar desenli mini elbisesiyle bir paylaşım yaptı.
Aktan'ın bu pozunda karnındaki şişlik dikkat çekti. Hamile olduğunu iddia edenlerde mesaj yağdı. Aktan hiçbirini silmedi cevap da vermedi.
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İki yaşında Kuzey adında bir oğlu olan çiftten Özcan Deniz ise geçen kış, "Kuzey'e kardeş düşünüyoruz" demişti.
Feyza Aktan'ın, yakışıklı oyuncuya, "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi.
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Tatile devam
Dila Tarkan, tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak denizden çıktığı bir karesini Instagram hesabına yükleyen Tarkan’a takipçileri, “Düz saçını kıvırcık yapınca havan değişiyor” yorumunu yaptı.
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İstanbulkart kullanıyorum
Kaya Çilingiroğlu önceki gün Bebek’te arkadaşlarıyla buluştu. Mekan çıkışında elindeki İstanbulkart’la dikkat çeken Çilingiroğlu, İBB’nin umumi tuvaletine girerken görüntülendi. Çilingiroğlu, “İstanbulkart kullanıyorum. Otobüse ve metroya da biniyorum” dedi.
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O saat bilekte
Hacı Sabancı, kendisine küsen sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü almak için ona Audemars Piguet marka bir saat hediye etmişti. İşadamı, tamamı altın saate 260 bin lira ödemişti.
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Kayı sevgilisini affetti, hediyesini de koluna taktı. Önceki gün Göcek tatilinden Sabancı’yla çektirdiği fotoğrafları paylaşan Kayı’nın saati, dikkatli gözlerden kaçmadı.
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Linet’in teknolojik sahnesi
Linet önceki gün 3 aydır hazırlandığı Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarının karşısına çıktı.
Teknolojik bir konser deneyimi yaşatmayı amaçlayan Linet, sahneye özel olarak 120 metrekarelik LED ekran kurdurttu. Şarkıcı, konsere modacı Tolga Cam imzalı 3 elbiseyle çıktı. Kostümlerin deseniyle eş zamanlı LED ekranda görsel şov yapıldı ve sahne botanik bahçesine çevrildi.
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Linet, “LED’lerde de gördüğünüz gibi Bodrum kostümümden ilhamla Bodrum begonvil çiçekleri etrafımızı sardı. Bodrum’u ayaklarınıza getirdim, size sanal bir Ege yarattım” dedi. Şarkıcı, 3 saat boyunca dinleyicilerine sevilen şarkılarını söyledi.
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Dev orkinos yakaladı
Alp Kırşan önceki gün Bodrum tatilinde yakaladığı dev orkinosla poz verdi. Kırşan, fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Günaydın, bu sabah yakaladım bu koca orkinosu. Kısmetse tüm cemaat afiyetle yiyeceğiz. Bu balığın macerası yakında YouTube kanalımda.”
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Yenikapı sahnesinde
Can Bonomo, KerkiSolfej’in düzenlediği “Park Et Seyret” etkinliği kapsamında Yenikapı’daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Motosiklet ekibi geceye özel bir şov hazırladı. Etkinlikte seyirciler, kendi park alanları içinde sandalyelerine oturarak sahneyi izledi.
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İstanbul turu yaptı
Bir dönem Galatasaray’da forma giyen şimdi Fransa’nın Lyon takımında futbol hayatına devam eden Belçikalı futbolcu Jason Denayer, İstanbul’a geldi.
Futbolcu önceki gün kız arkadaşıyla Sultanahmet’te gezerken hayranlarının objektifine yansıdı. Denayer, tarihi yarımadada kebap da yedi.