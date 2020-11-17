Özcan Deniz 'eski eşim evimi gasp etti' deyip suç duyusunda bulunmuştu... Feyza Aktan sessizliğini bozdu

Ünlü şarkıcı- oyuncu Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. 15 ay evli kalan çift anlaşmalı olarak boşanmıştı. Özcan Deniz'in eski eşinin oturdukları evden çıkması için ihtarname çektiği iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Feyza Aktan, 'Sadece ortak çocuğumuzla birlikte yaşamımı idame ettirebilmek için lehime, cüzi bir nafaka ve sadece kullanım amaçlı bir ev ve araç takdir edilmiştir. Boşanmadan sonra aleyhime yapılan iddialar artarak devam etse de, çocuğumun olumsuz bir etkilenme yaşamaması için hep sustum.. ' açıklamasını yaptı.
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Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti.
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Fakat Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.
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Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.
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TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Yürütülen soruşturmada savcılık, Özcan Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiği belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.
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'YA YENİDEN EVLENELİM YA DA BANA İSTEDİĞİM 15 MİLYON TL TAZMİNATI VER'
15 aylık evliliklerini 2019 Haziran’da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda yine gündeme gelmişti. Aktan, oyuncuya ‘Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver’ diye rest çekmişti.
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ÖNÜME KONULAN BOŞANMA PROTOKOLÜ İMZALADIM
Çıkan haberlerin ardından Feyza Aktan sessizliğini bozdu. Aktan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Gasp... mağdurun mal varlığına "cebir" veya "tehdit" kullanarak gerçekleştirilen eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak; önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır. Sadece ortak çocuğumuzla birlikte yaşamımı idame ettirebilmek için lehime, cüzi bir nafaka ve sadece kullanım amaçlı bir ev ve araç takdir edilmiştir.
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Boşanmadan sonra aleyhime yapılan, iddialar artarak devam etse de, çocuğumun olumsuz bir etkilenme yaşamaması için hep sustum.. Ancak iftiraların artık çekilmez bir hal alması ve üstelik medyaya da yansıtılması karşısında bu açıklamayı yapma zorunluluğu gelişmiştir. Bilinçli olarak ve belirli bir amaç doğrultusunda aleyhime gerçekleştirilmiş/gerçekleştirilecek haksız eylemlere karşı, ilgililer hakkında artık yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna bildiririm..