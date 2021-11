Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

İLK ALBÜM 2.5 MİLYON SATTI Annemin arkadaşları bana şarkı söyletirdi. Her şey de öyle başladı. Lise yıllarında bu iş profesyonelleşti. Bir sürü müzisyen abimin altında kendi gruplarımı kurup blues ve rock müzik yaptım. Belli yerlerde çaldık. Benim animasyon geçmişim de var. Tatil köylerinde çalışıp orada da müzik yapıyordum. 1990’da yine yaz animasyonundan döndüğümde Figen Çakmak, ‘Garo Mafyan’la müzik festivaline gider misin’ dedi. ‘This is My World’ diye şarkım vardı, onunla Polonya’ya gittim. Özel ödülü aldım. 3-4 ay sonra da Romanya’daki Bükreş Festivali’nde dünya ikincisi oldum. Onun akabinde de Şahin Özer’le ilk albümü Garo Mafyan yönetiminde yaptık. Aysel Gürel, Zeynep Talu ve Şehrazat şarkılarımı belirledi. İlk erkek pop şarkıcısı benimdir. Her ne kadar bu söylenmese de... Bu kapıyı ben açtım. İlk albümle 2 buçuk milyon tiraj elde ettim. Benden sonra tüm genç popçular teker teker gelmeye başladı. Tayfun, Tarkan, Kenan Doğulu, Burak Kut... 90’lar pop furyası başladı. Kaseti olmayana kız vermiyorlardı.”