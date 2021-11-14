Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

YARIŞ ATI OLMAK İSTEMEDİM Ozan Orhon, 90’larda ünlü olmayı şöyle anlatıyor: “İzleyici de sanatçı da yeni yeni öğreniyordu her şeyi. Büyük konserler bizimle başladı. İzmit konserinde sevgiden arabamı yana yatırdılar. Kalabalıktan ambulansla beni kaçırdılar. İsteklerimiz de çok fazla yoktu. Şimdiki nesil felaket... Avrupai bir sistemi buraya oturtmaya çalıştık. O zaman konserler kapalı spor salonlarında oluyordu. Oradaki ses sistemi konser vermek için uygun değildi. Biz de ona göre ses sitemleri ve kulis istedik.” Ünlü şarkıcı, “Sizin hayatınızda neler değişti” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Çok şey değişmedi. Ailemden hep sanatla iç içe olduğum için... Meşhur olduğum zaman 19, ilk albümüm çıktığında da 20 yaşındaydım. Dost olmayan bir dolu kişi etrafınızda oluyor. Daha sorunlar başlıyor. Ne kadar çok meşhur olursan o kadar üzerine yük biniyor. Herkes de olduğu gibi bende de yaralar bıraktı. ‘Bu işi istediğim zaman bırakırım’ diyordum. Tarkan gibi kendimi bu işe adamadım. Beraber çıktık ama ben daha geri planda kaldım sonraki senelerde. Ben bu işin içinde yarış atı olmak istemedim.”