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Hürriyet
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Hayat
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 10:37,

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz kimdir kaç yaşında nereli?

Ozan Güven'in bir süredir ilişki yaşadığı Deniz Bulutsuz, magazin gündeminde yer alması nedeniyle biyografisi ile gündemde yer almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda doğum günü kutlaması nedeniyle sosyal medyadan Ozan Güven için paylaşım yapan Deniz Bulutsuz, son günlerde ise şiddet gördüğü iddiaları ile gündemde yer almaya başladı. Peki, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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