Ozan Güven Babil'den neden ayrıldı? İşte Ozan Güven’in yerine gelen isim

İŞBİRLİĞİNİ SONLANDIRDIK Ozan Güven'in başrolde yer aldığı 'Babil' dizisi ile ilgili olarak Ay Yapım, şu açıklaması yapmıştı: “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."