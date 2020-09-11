Ozan Güven Babil'den neden ayrıldı? İşte Ozan Güven’in yerine gelen isim
İkinci sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ay Yapım imzalı ‘Babil’ dizisinin afişi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. 11 Eylül Cuma akşamı, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Babil’in yeni sezon afişinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu’nun yanı sıra sürpriz bir isim yer alıyor. Afişte Ozan Güven’in eksikliği dikkat çekiyor. Peki, Ozan Güven Babil'den neden ayrıldı? İşte Ozan Güven’in yerine gelen isim
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Ozan Güven’in, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiaları sonrasında Babil dizisinden ayrılacağı iddia edilmişti.
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Ay Yapım, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı: “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız..."
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İŞBİRLİĞİNİ SONLANDIRDIK
Ozan Güven'in başrolde yer aldığı 'Babil' dizisi ile ilgili olarak Ay Yapım, şu açıklaması yapmıştı: “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."
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OZAN GÜVEN’İN YERİNE GELEN İSİM
Babil dizisinde Ozan Güven ile yolların ayrılmasının ardından 'Egemen' rolünü kimin canlandıracağı merak konusuydu. Babil'de beklenen değişiklik gerçekleşti. Ozan Güven ile yolların ayrılmasının ardından bu sezon adı Çukur dizisi için geçen Onur Saylak, dizinin yeni Egemen'i oldu.