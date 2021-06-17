Ozan Dolunay ile Pelinay Yiğit'in plaj romantizmi

Yaz geldi, ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektife yansıyanlar!
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1
Oyuncu Ozan Dolunay, bir süredir ilişki yaşadığı Pelinay Yiğit’le Çeşme’de tatil yapıyor. Sevgililer önceki gün Before Sunset Beach’teydi. Plajda bir süre yürüyüş yapan ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şezlonglarına döndü. (Deniz BOY)
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nstagram’da paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Pelinay Yiğit, dövmeleri ve plaj stiliyle dikkat çekti.
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Anne-oğulun deniz keyfi
Oyuncu Gökçe Akyıldız önceki gün Bodrum’daki Cennet Koyu’na demirli teknelerinde görüntülendi. Oyuncu, oğlu Ömer Aslan’la gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı. Keyfi bir hayli yerinde olan Akyıldız, teknede oğluyla şarkılar söyleyip dans etti. (Ali KESER)
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Tatilde arkadaşına poz verdi
Güzel şarkıcı Öykü Gürman, iş insanı sevgilisi Fatih İçmeli ile tatiline Göcek’de devam ediyor. Tekne tatilinden en güzel karelerini takipçiyeriyle paylaşan Gürman, önceki gün verdiği pozlarla hayranlarını mest etti. Fotoğrafçı Gülümser Ulas’a bol bol poz veren güzel şarkıcı, o anları “İnsanın arkadaşı fotoğrafçı olunca hoş oluyor” ve “Göz görür, vizör öğünür” diye paylaştı. Gürman, ikizi Berk Gürman ile yeni teklisi “Unutuldum Mu Yani”nin de 18 Haziran’da tüm dijital platformlarda olacağını da müjdeledi.
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Ekime kadar buradayız
Fettah Can, eşi Cansu Kurtcu ve çocuklarıyla Alaçatı’da tatil sezonunu açtı. Çift, önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülendi. Fettah Can, “Pandemiden dolayı sık sık görüşemiyoruz. İnşallah bir an önce herkes aşılarını olur da bu salgından kurtuluruz” dedi. Cansu Kurtcu ise ekime kadar Çeşme’de olduklarını söyledi: “Pandemi döneminde çocuklarla olmak her şeye bedeldi. Çocuklarımızı burada okula verdik. En azından biraz sosyalleşsinler istedik.” (Deniz BOY)
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Lokum’la yürüyüş
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Selma Türkeş, önceki gün yakın dostu Besim Kazado’nun işletmeciliğini yaptığı Bodrum-Gündoğan’daki Dozo’yu ziyaret etti. Yakın arkadaşıyla kahve keyfi yapan Türkeş, daha sonra Lokum adlı köpeğiyle sahilde yürüdü.
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Hem iş hem tatil
Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) kurucusu Bilge Kuru işlerine kısa bir ara vererek Bodrum’a dinlenmeye gitti. Kuru, 18 Ağustos’ta Bodrum’da düzenlenecek BİKAP kermesi için Moon Beach’in sahibi Erkan Ünal ile son hazırlıklar hakkında da görüştü. Bilge Kuru iki günlük kısa tatilinin ardından İstanbul’a geri döndü.