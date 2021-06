Ozan Dolunay ile Pelinay Yiğit'in plaj romantizmi

Ekime kadar buradayız Fettah Can, eşi Cansu Kurtcu ve çocuklarıyla Alaçatı’da tatil sezonunu açtı. Çift, önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülendi. Fettah Can, “Pandemiden dolayı sık sık görüşemiyoruz. İnşallah bir an önce herkes aşılarını olur da bu salgından kurtuluruz” dedi. Cansu Kurtcu ise ekime kadar Çeşme’de olduklarını söyledi: “Pandemi döneminde çocuklarla olmak her şeye bedeldi. Çocuklarımızı burada okula verdik. En azından biraz sosyalleşsinler istedik.” (Deniz BOY)