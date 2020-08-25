Ozan Doğulu sevgilisiyle tatilde! Hera aileye girdi...

Ozan Doğulu, 2007’de evlendiği Ece Yosmaoğlu’ndan 2018 yazında boşanmıştı. Ayrılığa müzisyenin kendisinden 17 yaş küçük Kübra Hera Aslan’la ilişkisinin yol açtığı öne sürülmüştü. Bir süre sonra Aslan’la görüntü vermeye başlayan Doğulu, onu ailesiyle de tanıştırdı. Ünlü müzisyen, tatile de sevgilisi ve ailesiyle çıktı. Bodrum’a giden Ozan Doğulu ve Kübra Hera Aslan, önceki gün Türkbükü’ndeki Mavi Otel’in plajındaydı. Yanlarında Doğulu’nun kızları Arya, Lila ve Elya da vardı. Akşam saatlerinde onlara anne Serpil Doğulu da katıldı. Sevgilisiyle beraber denize giren Hera Aslan, düzgün fiziğiyle plajda ilgi odağı oldu.