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Ali KESER
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 07:00 | 

Ozan Doğulu sevgilisiyle tatilde! Hera aileye girdi...

Şarkıcı Kübra Hera Aslan, sevgilisi Ozan Doğulu’nun ailesiyle tatile çıktı.

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Ozan Doğulu, 2007’de evlendiği Ece Yosmaoğlu’ndan 2018 yazında boşanmıştı. Ayrılığa müzisyenin kendisinden 17 yaş küçük Kübra Hera Aslan’la ilişkisinin yol açtığı öne sürülmüştü.

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Bir süre sonra Aslan’la görüntü vermeye başlayan Doğulu, onu ailesiyle de tanıştırdı. Ünlü müzisyen, tatile de sevgilisi ve ailesiyle çıktı.

3GÖZLER ÜSTÜNDE
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GÖZLER ÜSTÜNDE

Bodrum’a giden Ozan Doğulu ve Kübra Hera Aslan, önceki gün Türkbükü’ndeki Mavi Otel’in plajındaydı.

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Yanlarında Doğulu’nun kızları Arya, Lila ve Elya da vardı. Akşam saatlerinde onlara anne Serpil Doğulu da katıldı.

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Sevgilisiyle beraber denize giren Hera Aslan, düzgün fiziğiyle plajda ilgi odağı oldu.

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