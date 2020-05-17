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Haber Giriş: 17 Mayıs 2020 - 08:37,

Ozan Çolakoğlu’dan samimi açıklamalar: Gülşen, Karadeniz kızı!

Aranjör Ozan Çolakoğlu, Yelda Kırçuval’ın Instagram yayınına konuk oldu. İlk kez sosyal medyada canlı yayına katıldığını belirten Çolakoğlu, müzik dünyasına dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

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1HADİ BİTİR OZAN
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HADİ BİTİR OZAN

Ozan Çolakoğlu, “Aranje yaparken yavaş ve titiz hareket ediyorum. Eşim Gülşen bu konuda çok heyecanlı ve sabırsız” dedi. Bunun üzerine Gülşen, canlı yayına şu mesajı yolladı: “Üstünden 5 ay geçince ‘Hadi bitir’ demiş olabilir miyim acaba?”

2GÜLŞEN KARADENİZ KIZI
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GÜLŞEN KARADENİZ KIZI

Ozan Çolakoğlu, Yelda Kırçuval’ın “Gülşen evde yemek yapıyor mu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Gülşen, Karadeniz kızıdır. Elinin lezzeti vardır. Çok da güzel yemekler yapar. Ben de fena değilimdir.”

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Ozan Çolakoğlu ayrıca şu açıklamaları yaptı: “Müzik piyasası çöplük gibi oldu. Ses yok, şarkı yok ama insanlarda inanılmaz bir özgüven var. Anlamakta zorluk çekiyorum. Bu ülkeden bir Tarkan, bir Gülşen daha çıkmaz. ‘Mış’ gibi yapanlar, müzik dünyasında başarılı olamazlar.”

4SON YILLARIN STARI EZHEL
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SON YILLARIN STARI EZHEL

“Türkiye’de Aleyna Tilki ve Edis’i çok başarılı buluyorum. Kendilerine özgü bir tarzları var. Uzun vadede doğru yönetilirlerse daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Ayrıca son zamanların starı bence Ezhel. Çünkü kendi gibi. Başkalarına benzemeye çalışmadı, bu yüzden çok başarılı.”

5HERKESE ARANJE YAPMAM
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HERKESE ARANJE YAPMAM

“Her parası olana aranje yapmıyorum. Geçmişte kıramayıp aranje yaptığım kişilerden beni mutsuz edenler oldu, o yüzden dikkat ediyorum.”

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