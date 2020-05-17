Ozan Çolakoğlu’dan samimi açıklamalar: Gülşen, Karadeniz kızı!

Ozan Çolakoğlu ayrıca şu açıklamaları yaptı: “Müzik piyasası çöplük gibi oldu. Ses yok, şarkı yok ama insanlarda inanılmaz bir özgüven var. Anlamakta zorluk çekiyorum. Bu ülkeden bir Tarkan, bir Gülşen daha çıkmaz. ‘Mış’ gibi yapanlar, müzik dünyasında başarılı olamazlar.”