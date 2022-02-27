Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? Ozan Akbaba dizileri ve filmleri

Sevilen oyuncu Ozan Akbaba başarılı dizileri ile sevenleriyle yeniden Kasaba Doktoru dizisinde buluşuyor. Oyunculuğunun yanında özel hayatı da merak edilen Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ozan Akbaba dizileri ve filmleri...
Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 yılında Kars'ta doğmuştur. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, son olarak 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru'nda rol almaya hazırlanıyor.
Kasaba Doktoru - 2022- (Kemal)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 (İlyas Çakırbeyli)
Güldür Güldür (Şenol)
Poyraz Karayel - 2015 (Taner)
Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)
Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)
Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)
Kavak Yelleri - 2007
Kırık Kanatlar - 2005
Anka - Murat
Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli
Abluka - Ali
Mutlak Adalet - Metin
Krallar Kulübü
Kadir ve Kardeşleri - Ali
Ammar: Cin Tarikatı - Kemal
Sürgün İnek - Selçuk
Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su