Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? Ozan Akbaba dizileri ve filmleri

OZAN AKBABA KİMDİR?

Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 yılında Kars'ta doğmuştur. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, son olarak 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru'nda rol almaya hazırlanıyor.