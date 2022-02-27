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Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? Ozan Akbaba dizileri ve filmleri

#Ozan Akbaba#Ozan Akbaba Kimdir#Ozan Akbaba Dizileri

Arda İle Omuz Omuza programına konuk olan oyuncu Ozan Akbaba'nın hayatı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Ozan Akbaba dizileri ve filmleri ile başarılı yapımlarda çoğu kez yer almış bir oyuncu. Son olarak ekranların fenomen dizisi EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ozan Akbaba'nın hayatı ve biyografisi...

1/4Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında Ozan Akbaba dizileri ve filmleri

Sevilen oyuncu Ozan Akbaba başarılı dizileri ile sevenleriyle yeniden Kasaba Doktoru dizisinde buluşuyor. Oyunculuğunun yanında özel hayatı da merak edilen Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ozan Akbaba dizileri ve filmleri...

2/4OZAN AKBABA KİMDİR

OZAN AKBABA KİMDİR?

Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 yılında Kars'ta doğmuştur. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, son olarak 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru'nda rol almaya hazırlanıyor.

3/4OZAN AKBABA DİZİLERİ

OZAN AKBABA DİZİLERİ

Kasaba Doktoru - 2022- (Kemal)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 (İlyas Çakırbeyli)

Güldür Güldür (Şenol)

Poyraz Karayel - 2015 (Taner)

Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)

Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)

Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)

Kavak Yelleri - 2007

Kırık Kanatlar - 2005

4/4OKAN AKBABA FİLMLERİ

OKAN AKBABA FİLMLERİ

Anka - Murat

Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli

Abluka - Ali

Mutlak Adalet - Metin

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri - Ali

Ammar: Cin Tarikatı - Kemal

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su

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