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GeriTelevizyon Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Akbaba O Ses Türkiye yılbaşı 2022 programına konuk oluyor!
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Televizyon
Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 12:45 | 

Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Akbaba O Ses Türkiye yılbaşı 2022 programına konuk oluyor!

Ekranların fenomen dizisi EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si olarak beğenilen oyuncu Ozan Akbaba O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında yer alıyor. O Ses Türkiye yılbaşı performansı merak edilen ünlü oyuncunun özel hayatı da takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. PEki O ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programı konuğu Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ozan Akbaba filmler ve dizileri...

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O Ses Türkiye her yeni yıl öncesi olduğu gibi bu yılda da sürpriz konuklarla ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatacak. Ekran dünyasının yıldız isimlerinin müzik yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programının konuklarından biri de EDHO dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba oldu. Ozan Akbaba'nın O Ses Türkiye yılbaşı performansı kadar hayatı da merak ediliyor. Peki, EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ozan Akbaba'nın oynadığı filmler ve dizileri...
2OZAN AKBABA KİMDİR

OZAN AKBABA KİMDİR?

Akbaba 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu 2015 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.
3OZAN AKBABA DİZİLERİ

OZAN AKBABA DİZİLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015 - 2021 (İlyas Çakırbeyli)Güldür Güldür (Şenol)Poyraz Karayel - 2015 (Taner)Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)Kavak Yelleri - 2007Kırık Kanatlar - 2005
4OZAN AKBABA FİLMLERİ

OZAN AKBABA FİLMLERİ

Anka - MuratAman Reis Duymasın - İlyas ÇakırbeyliAbluka - AliMutlak Adalet - MetinKrallar KulübüKadir ve Kardeşleri - AliAmmar: Cin Tarikatı - KemalSürgün İnek - SelçukYarım Kalan Mucize - Ruhi SuBir Hikayem Var - Hasan
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