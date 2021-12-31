Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Akbaba O Ses Türkiye yılbaşı 2022 programına konuk oluyor!

O Ses Türkiye her yeni yıl öncesi olduğu gibi bu yılda da sürpriz konuklarla ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatacak. Ekran dünyasının yıldız isimlerinin müzik yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programının konuklarından biri de EDHO dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba oldu. Ozan Akbaba'nın O Ses Türkiye yılbaşı performansı kadar hayatı da merak ediliyor. Peki, EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ozan Akbaba'nın oynadığı filmler ve dizileri...