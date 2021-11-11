Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş'tan zor hareket!

VE BUZDA DANS... 2007'ye gelindiğinde ise Zeynep Tokuş, pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi. Buzda Dans yarışmasına katıldı ve bu alandaki becerisiyle herkesi şaşırttı. Zaten Tokuş ve partneri o yarışmayı birinci olarak tamamladı.



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