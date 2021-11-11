Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş'tan zor hareket!
Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş'un yaptığı hareketler takipçilerini şaşırttı.
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Yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş, önceki gün ne kadar esnek olduğunu sergilediği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Tokuş, yogada oldukça zor bir pozisyondaki kareye, “Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar” notunu yazdı.
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GÜZELLİK YARIŞMASI İLE HAYATI DEĞİŞTİ
Ülkenin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa geçen Zeynep Tokuş, önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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EN İYİ KADIN OYUNCU
Ardından Zeki Demirkubuz'un Yazgı adlı filminde başrol üstlendi. Öylesine etkileyici bir performans sergiledi ki 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde daha tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA ROL ALDI
Zeynep Tokuş, bir dönem de Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duyması dizisinde kamera karşısına geçti.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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VE BUZDA DANS...
2007'ye gelindiğinde ise Zeynep Tokuş, pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi. Buzda Dans yarışmasına katıldı ve bu alandaki becerisiyle herkesi şaşırttı. Zaten Tokuş ve partneri o yarışmayı birinci olarak tamamladı.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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YENİ HAYAT
Ancak daha sonra ortalıktan kayboldu Zeynep Tokuş. Daha doğrusu spot ışıklarında uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve başka bir alanda çalışmaya başladı.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Yoga eğitmeni olan 42 yaşındaki Zeynep Tokuş, akrobatik yoga konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşıyor.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Zeynep Tokuş, 1998 yılında Türkiye güzeli seçildi.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Deli Yürek adlı dizide Kenan İmirzalıoğlu ile oynadı.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Bir dönem Çocuklar Duymasın kadrosuna katıldı.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Zeki Demirkubuz'un Yazgı filminde etkileyici bir performans sergiledi.
HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM
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Buzda Dans yarışmasında da bu konudaki yeteneğini gözler önüne serdi.