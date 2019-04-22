Oyuncularında fiziksel hasar bırakan 5 film...

122. sayımızın SineList köşesinde bu hafta, dublör kullanma seçeneğini elinin tersiyle iten gözü kara performanslarıyla dikkat çeken 5 oyuncu ve aldıkları riskler var!
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1
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Nicole Kidman – Moulin Rouge! (2001)
Sekiz dalda Oscar’a aday gösterilen filmin yıldızı Nicole Kidman, bir dans sahnesi esnasında merdivenlerden düşerek sağ dizini oldukça kötü bir şekilde incitir. Hasar öyle ciddidir ki, sigortadan kendisine 3 Milyon Dolar ödenir. Sette alınmayan teknik önlemlerin yol açtığı sonuçlar her zaman bu kadar kârlı olmaz elbette.
2
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George Clooney – Syriana (2006)
Görev başındaki son günlerini masasında kahve içerek geçirmeye hazırlanan ama işleri planladığı gibi gitmeyen bir CIA ajanına hayat veren George Clooney, performansıyla Oscar kazansa da bunun bir bedeli olmuş. Sette başından ve omurgasından ciddi hasarlar alan oyuncu, iyileştikten sonra verdiği bir röportajda bu şekilde yaşamaya devam edemeyeceğini bile söylemiş.
3
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Jackie Chan – Armour of God 2 (1991)
Onun filmleriyle büyüdük desek yeri. Kırık burun, kırık kalça kemikleri, kırık parmaklar onun için normal bir hasar diyebiliriz. Evet bir efsaneden, Jackie Chan’den bahsediyoruz. Aynı zamanda sıkı bir dövüş sanatı ustası olan Chan, bu filmin çekimleri esnasında bir beyin ameliyatı geçirmek zorunda kalmış desek peki? Resmen inanmışlık, oyunculuğa gönül vermişlik…
4
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Mila Kunis - Black Swan (2010)
Lily karakteri için zayıflamak uğruna sağlıksız bir diyet yapan Mila Kunis, baldır bağları kopana kadar vücudunu zorlamış. E haliyle bünyesi bir hayli zayıf düşmüş. Filmden sonra hızla kilo almaya başlayan Kunis’e göre vücudu asla eskisi gibi olmamış. Bir balerine hayat verdiğinden yukarı kaldırılmaktan dolayı belinde yaralar oluştuğunu da eklemiş.
5
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Rooney Mara – The Girl With the Dragon Tattoo (2011)
David Fincher’ın bu kadar çılgın bir yönetmen olduğunu düşünmüyorduk doğrusu! Yönetmen, Rooney Mara’ya sete sarhoş gelmesini söylüyor ve Mara da böbreklerine zarar verecek kadar sarhoş olmuş geliyor. Hatta şiddet sahnelerinden birinde yüzünde öyle morluklar oluşuyor ki, bir sonraki sahne çekiminde makyöz bu morlukların önceden yapılmış bir makyaj olduğunu zannediyor.