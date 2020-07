Oyuncularında fiziksel hasar bırakan 5 film...

Rooney Mara – The Girl With the Dragon Tattoo (2011) David Fincher’ın bu kadar çılgın bir yönetmen olduğunu düşünmüyorduk doğrusu! Yönetmen, Rooney Mara’ya sete sarhoş gelmesini söylüyor ve Mara da böbreklerine zarar verecek kadar sarhoş olmuş geliyor. Hatta şiddet sahnelerinden birinde yüzünde öyle morluklar oluşuyor ki, bir sonraki sahne çekiminde makyöz bu morlukların önceden yapılmış bir makyaj olduğunu zannediyor.