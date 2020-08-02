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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 11:54,

Oyuncu Yıldız Asyalı'nın gözyaşları: Ona zarar vereni mahvedeceğim

Yıldız Asyalı, hayvan barınağından sahiplendiği K-9 köpeğinin “aşıya götüreceğiz” denilerek kendisinden alındığını söyledi. “Köpeğimi geri istiyorum” diyen oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

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"Köpeğimi geri istiyorum" çağrısında bulunan Asyalı, paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı. Asyalı açıklamasında "Ona zarar vereni mahvedeceğim!" dedi.

2“BİRAZ EMPATİ YAPIN”
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“BİRAZ EMPATİ YAPIN”

Asyalı sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Sevgili dostlarım olay birtakım kişilerin anlamsız yorumlarıyla çorba kıvamına geldi. Kısaca şöyle açıklayacağım; köpeği Ebru Uluer’den sahiplendim.

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Kendi ayarladığım araçla ücretini ödeyerek sabaha karşı İstanbul’a evime getirttirdim. Öğleden sonra Ebru Uluer beni telefonla arayıp köpeğin ameliyattan sonra yapılan son bir antibiyotik iğnesi olduğunu bir adamı yönlendirdiğini köpeği alıp iğneyi yaptırıp 1-2 saat içinde geri getireceğini söyledi.

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Ben köpeğimi tanımadığım kimseye emanet etmedim. Ebru Uluer’in kontrolünde olduğu için adama güvenip verdim. Köpeğim gecikince Ebru Ulueri aradım fakat çoktan telefonumu engellemişti. Ve sonrasını biliyorsunuz…

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Bu ya canımı yakmak isteyenlerin bir oyunu ya da üstünde hiç durmayacağımı sananların ama hesaplarının tutmadığı bir oyunu ellerine yüzlerine bulaştırmaları?

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Ama burada olay hırs değil ben bir can sahiplendim, bağlanmam için 1 dk bile yeter. Çünkü ben bir anneyim ve o da işkence görmüş 4 ayaklı bir evlat… Lütfen gereksiz can yakıcı yorumlar yaparken biraz empati yapın sevgiler…”

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8BİRLİKTELİK 30 GÜN SÜRDÜ
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BİRLİKTELİK 30 GÜN SÜRDÜ

Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka düğünden 30 gün sonra ayrılık kararı aldı.

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Yıldız Asyalı ve yönetmen Kerem Saka, 29 Haziran'da Bodrum'da düğün yapmıştı. 15 kişinin katıldığı törende konuşan Asyalı, “4 ay önce tanıştık. Evlenme teklifi 5 gün önce geldi. Bekliyordum. Gelinliğimi de kafamda hazırlamıştım zaten. Teklif geldiği gibi hemen her şeyi organize ettim” açıklamasını yapmıştı.

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Ünlü çiftten kötü haber geldi. Yıldız Asyalı ve Kerem Saka ayrıldı. Asyalı yaptığı açıklamada, 'Allah büyük işte, iyi ki nikâh yapamadık! Pandemi sağ olsun' ifadelerini kullandı.

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