Oyuncu Yıldız Asyalı'nın gözyaşları: Ona zarar vereni mahvedeceğim
Yıldız Asyalı, hayvan barınağından sahiplendiği K-9 köpeğinin “aşıya götüreceğiz” denilerek kendisinden alındığını söyledi. “Köpeğimi geri istiyorum” diyen oyuncu gözyaşlarını tutamadı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
"Köpeğimi geri istiyorum" çağrısında bulunan Asyalı, paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı. Asyalı açıklamasında "Ona zarar vereni mahvedeceğim!" dedi.
2
Abone Ol
“BİRAZ EMPATİ YAPIN”
Asyalı sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Sevgili dostlarım olay birtakım kişilerin anlamsız yorumlarıyla çorba kıvamına geldi. Kısaca şöyle açıklayacağım; köpeği Ebru Uluer’den sahiplendim.
3
Abone Ol
Kendi ayarladığım araçla ücretini ödeyerek sabaha karşı İstanbul’a evime getirttirdim. Öğleden sonra Ebru Uluer beni telefonla arayıp köpeğin ameliyattan sonra yapılan son bir antibiyotik iğnesi olduğunu bir adamı yönlendirdiğini köpeği alıp iğneyi yaptırıp 1-2 saat içinde geri getireceğini söyledi.
4
Abone Ol
Ben köpeğimi tanımadığım kimseye emanet etmedim. Ebru Uluer’in kontrolünde olduğu için adama güvenip verdim. Köpeğim gecikince Ebru Ulueri aradım fakat çoktan telefonumu engellemişti. Ve sonrasını biliyorsunuz…
5
Abone Ol
Bu ya canımı yakmak isteyenlerin bir oyunu ya da üstünde hiç durmayacağımı sananların ama hesaplarının tutmadığı bir oyunu ellerine yüzlerine bulaştırmaları?
6
Abone Ol
Ama burada olay hırs değil ben bir can sahiplendim, bağlanmam için 1 dk bile yeter. Çünkü ben bir anneyim ve o da işkence görmüş 4 ayaklı bir evlat… Lütfen gereksiz can yakıcı yorumlar yaparken biraz empati yapın sevgiler…”
7
Abone Ol
8
Abone Ol
BİRLİKTELİK 30 GÜN SÜRDÜ
Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka düğünden 30 gün sonra ayrılık kararı aldı.
9
Abone Ol
Yıldız Asyalı ve yönetmen Kerem Saka, 29 Haziran'da Bodrum'da düğün yapmıştı. 15 kişinin katıldığı törende konuşan Asyalı, “4 ay önce tanıştık. Evlenme teklifi 5 gün önce geldi. Bekliyordum. Gelinliğimi de kafamda hazırlamıştım zaten. Teklif geldiği gibi hemen her şeyi organize ettim” açıklamasını yapmıştı.
10
Abone Ol
Ünlü çiftten kötü haber geldi. Yıldız Asyalı ve Kerem Saka ayrıldı. Asyalı yaptığı açıklamada, 'Allah büyük işte, iyi ki nikâh yapamadık! Pandemi sağ olsun' ifadelerini kullandı.