Oyuncu Tuna Arman 12 hayvanıyla karantinada!

Tuna Arman, koronavirüs salgını nedeniyle kapandığı evinde “ailem” diye söz ettiği 12 hayvanıyla yaşıyor: “Ailem, engelli canlardan oluşuyor. 3’ü kör 4 köpeğim ve 8 engelli kedimle koronaya karşı dimdik duruyoruz. Daha önce aramızdan ayrılanlar oldu ama hep kalabalık bir aile olduk.”
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ÖZGÜRCE SARILABİLİYORUM
Çalışmadığı zamanlarda tüm vaktini evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, “Ben zaten hep karantinadaymışım. Aile kalabalık olunca ev cennet oluyor.
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Çocuklara ve hayvanlara bulaşmayan bu virüsle mücadele ederken, bir tek ben aileme doyasıya ve özgürce sarılabiliyorum” dedi.
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Sokaktaki canları unutmayın
Tuna Arman, herkesin evinde olduğu bu dönemde sokak hayvanları için önemli bir çağrıda bulundu: “Sokaktaki hayvanları-mıza, canlarımıza nefes olalım. Onları aç susuz bırakmayalım.”