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Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 07:00, /

Oyuncu Tuna Arman 12 hayvanıyla karantinada!

Oyuncu Tuna Arman, 4 köpek ve 8 kediyle yaşadığı evinde mutlu günler geçiriyor: “Ben zaten çalışmadığım anlarda hep karantinadaymışım. Aile kalabalık olunca ev cennet oluyor.”

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1BİRİ HARİÇ HEPSİ ENGELLİ

BİRİ HARİÇ HEPSİ ENGELLİ

Tuna Arman, koronavirüs salgını nedeniyle kapandığı evinde “ailem” diye söz ettiği 12 hayvanıyla yaşıyor: “Ailem, engelli canlardan oluşuyor. 3’ü kör 4 köpeğim ve 8 engelli kedimle koronaya karşı dimdik duruyoruz. Daha önce aramızdan ayrılanlar oldu ama hep kalabalık bir aile olduk.”

2ÖZGÜRCE SARILABİLİYORUM

ÖZGÜRCE SARILABİLİYORUM

Çalışmadığı zamanlarda tüm vaktini evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, “Ben zaten hep karantinadaymışım. Aile kalabalık olunca ev cennet oluyor.

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Çocuklara ve hayvanlara bulaşmayan bu virüsle mücadele ederken, bir tek ben aileme doyasıya ve özgürce sarılabiliyorum” dedi.

4Sokaktaki canları unutmayın

Sokaktaki canları unutmayın

Tuna Arman, herkesin evinde olduğu bu dönemde sokak hayvanları için önemli bir çağrıda bulundu: “Sokaktaki hayvanları-mıza, canlarımıza nefes olalım. Onları aç susuz bırakmayalım.”

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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