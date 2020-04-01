Oyuncu Tuna Arman 12 hayvanıyla karantinada!

BİRİ HARİÇ HEPSİ ENGELLİ Tuna Arman, koronavirüs salgını nedeniyle kapandığı evinde “ailem” diye söz ettiği 12 hayvanıyla yaşıyor: “Ailem, engelli canlardan oluşuyor. 3’ü kör 4 köpeğim ve 8 engelli kedimle koronaya karşı dimdik duruyoruz. Daha önce aramızdan ayrılanlar oldu ama hep kalabalık bir aile olduk.”