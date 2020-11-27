Oyuncu Tolga Mendi ve sevgilisi Damla Can aynı eve taşındı

Ekranların sevilen oyuncusu Tolga Mendi, 8 aydır birlikte olduğu sevgilisi Damla Can’la aynı eve taşındı.
Katıldığı “Survivor” yarışmasıyla tanınan Damla Can, İzmir’de yaşadığından ilişkilerini “mesafeli” olarak sürdüren çift, kendileri için büyük bir adım atarak birlikte yaşamaya karar verdi. İlk kez nisan ayında Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken görülen sevgililer, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
2
Abone Ol
Spor eğitmenliği yapan ve güçlü sosyal medyası sayesinde influencer olarak da aranılan bir yüz olan Damla Can, bundan böyle kariyerine İstanbul’da devam edecek.
Yeni dizi projesine başlayan Mendi ise şu sıralar iki heyecanı yaşamanın keyfini sürüyor...
3
Abone Ol
Rekora imza attı
İpekyol, Twist ve Machka markalarıyla moda dünyasına yön veren Ayaydın-Miroglio Grup, bir rekora imza attı. Küresel krize rağmen yatırımlarına devam Ayaydın-Miroglio Grup, 250’nci mağazasını Mersin’deki Saya Park AVM’de açtı.
1886 yılından bu yana açılan tüm mağazaların altında imzası olan Nejdet Ayaydın, 250’nci mağazayı açmış olmanın haklı gururunu yaşıyor.
4
Abone Ol
Mağazaları kontrol etmek ve sorunları yerinde çözmek için yılın büyük bölümünü evinden uzakta geçiren işadamı, başarısının sırrının “heyecanı yitirmemek” ve “fedakârlık” olduğunu söylüyor. Çocuklarına ve çalışanlarına da bu mottoyu aşılayan Ayaydın’ı tebrik ediyorum. Heyecan ve fedakârlık olduğunda birçok rekora daha imza atacağına inanıyorum.
5
Abone Ol
Ustadan yeni sergi
Usta oyuncu ve ressam Haydar Şişman’ın doğa ve insan konulu retrospektif sergisi, Esenler Belediyesi’ne ait Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
Tuval üzerine yağlı boya eserlerden oluşan sergide, sanatçının 28 yapıtı yer alıyor. Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü mezunu olan sanatçı, çalışmalarında ağırlıklı olarak doğup büyüdüğü Trabzon’un doğasını tuvaline aktarıyor.
6
Abone Ol
Dizilerin aranılan oyuncusu olan, 2016 yılında Türkiye’nin Oscar adayı seçilen “Kalandar Soğuğu” filmindeki rolüyle de birçok festivalden ödülle dönen Haydar Şişman’ın sergisi, 30 Kasım’a kadar gezilebilir.
7
Abone Ol
Koronaya “öpücük” kondurdu
Dünyaca ünlü moda tasarımcımız Yaz Bükey, şimdilerde yarattığı yeni maske markası “Maskez Moi” ile gündemde... Eğlenceli tasarımlarıyla tanınan Yaz Bükey, koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren maskeleri stilize ederek, sıkıcı tıbbi maskelere renk kattı. Paris’in moda ve tasarım dünyasının ünlü isimlerinin radarına giren maskelerle de, kasvetli kış aylarını renklendirmeyi hedefliyor.