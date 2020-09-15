Oyuncu Seren Fosforoğlu, işadamı Kaan Önal’la evlendi

Ünlü oyuncu Seren Fosforoğlu, bir buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisi işadamı Kaan Önal’la önceki gün Caddebostan’daki Türk Balıkadamlar Kulübü’nde sade bir törenle evlendi.Fosforoğlu’nun nikâh şahitliğini Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak yaparken, Önal’ın şahitleri ise Ali ve Seliyha Elbeyoğlu oldu. Oyuncu, nikâh sırasında merhum babası Enis Fosforoğlu ve annesi Serdi Fosforoğlu’nun isimleri söylenince gözyaşlarını tutamadı. Çift, “Âşığız ve mutluyuz. Bizi bu özel gecede yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı. İkili, pandemi nedeniyle balayı programı yapamadıklarını söyledi. Üçüncü kez nikâh masasına oturan Seren Fosforoğlu, 2005 yılında Kerem Eymür’le, 2012 yılında ise İbrahim Öztürk’le evlenmişti. Seren Fosforoğlu’nun ikinci evliliğinden olan kızı Serda Nil Öztürk de çifte nikah defterlerini verdi. Billur Kalkavan, düğüne sevgilisi Buğra Bahadırlı’yla katıldı.