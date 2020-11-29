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Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 08:25 | 

Oyuncu Öykü Çelik'e büyük tepki: Etek boyu ile kültür kıyaslanmaz!

Katıldığı ev partileriyle eleştirilen Öykü Çelik, çarpıcı açıklamalar yaptı. Oyuncu, “Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?” sözleriyle kadınların tepkisini çekti.

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Öykü Çelik, Cihan Şensözlü’nün YouTube kanalında yayınlanan “Sanane Cihanna” programına konuk oldu. Pandemi sürecinde yapılan tedbir uyarılarına rağmen katıldığı ev partileriyle gündeme gelen Çelik, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Parti parti gezen biri olmadığını söyleyen oyuncu “5 kişi linç ettiyse 20 kişi ‘Beni neden çağırmadın?’ dedi. Karadeniz kızı olduğunu vurgulayan oyuncu, “Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?” sözleriyle Twitter’da ‘tt’ oldu. Çelik’in sözlerine en çok kadınlar tepki gösterdi.

3ETEK BOYU İLE KÜLTÜR KIYASLANMAZ
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ETEK BOYU İLE KÜLTÜR KIYASLANMAZ

İşte gelen yorumlardan bazıları:

Etek boyum hep kısaydı ve bu kimseyi alakadar etmez. Kültür seviyesi ile bağdaşmaz.

Kadının en büyük düşmanı yine kadındır. Etek boyu ile kültür kıyaslamak nedir?

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Kadına şiddet haberlerinin bu denli yoğun olduğu bir dönemde, bu şekilde hemcinslerini aşağılamak yanlış.

Kültürü etek boyuna bağlayacak kadar kültürsüz olmanız da ayrı bir ironi sayın Öykü Çelik!

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Öykü Çelik bu topluma ne kazandırmış da kalkmış bir de kadınların etek boyuna karışıyor. Haddini bil!

Bu kadın oyuncu falan değil. Oyuncu, sanatçı topluma örnek olur örnek!

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