Oyuncu Öykü Çelik'e büyük tepki: Etek boyu ile kültür kıyaslanmaz!

Parti parti gezen biri olmadığını söyleyen oyuncu “5 kişi linç ettiyse 20 kişi ‘Beni neden çağırmadın?’ dedi. Karadeniz kızı olduğunu vurgulayan oyuncu, “Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?” sözleriyle Twitter’da ‘tt’ oldu. Çelik’in sözlerine en çok kadınlar tepki gösterdi.