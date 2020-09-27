Oyuncu olmamı istemedi! Münir Özkul’un kızı Güner Özkul babasını anlattı

ŞEVKET ÇORUH DOĞRU BİR İSİM Güner Özkul, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuğun yeni sahibi Şevket Çoruh hakkında da konuştu: “Burada sadece oyunculuk becerisinin ötesinde istihdam yaratmak da var anladığım kadarıyla. Hani babamın da tiyatrosu olmuş, Ferhan (Şensoy) Abi de senelerce orta oyuncuları ayakta tuttu. Rasim (Öztekin) Abi ona o kadar sene yardım etti, birbirlerine dayanak oldular. Sadece bir şahıs değil de kendi bünyesinde bir kurum oluşturabilmiş olması hasebiyle Şevket Çoruh’un doğru bir isim olduğunu düşünüyorum.”