3 milyon dolarlık evini satışa çıkarmıştı... Oyuncu Necla Nazır’a dolandırıcı şoku!

SAHTE EVRAK DÜZENLENDİ Sonrasında Aziz Doğan'ı telefonla aradım ve akrabamın söylediklerini ona da söyledim. Doğan bana Şahin T. isimli emlakçı olduğunu düşündüğünü ve evi satın almak için gelen kişinin emlakçısı olduğunu düşündüğü için evin bilgilerini ve benim bilgilerimi mesaj olarak Şahin T.'ye göndermiş. Bu bilgileri Şahin T. kendisi tapudan araştırma yapmak için ve evi ona göre satın almak için istemiş. Alıcı olduklarını düşündüğümüz için Aziz Bey bilgileri mesaj olarak Şahin T.'ye göndermiş. Evime Benan isimli emlakçı tekrar geldi ve adıma düzenlenen ve altında iki şahit ismi de bulunan Şahin T.'ye elden teslim edildiğini gösteren sahte bir evrak gösterdi.