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Haber Giriş: 14 Nisan 2020 - 14:55,

Oyuncu Melis İşiten kızı Ada ile arasında geçen diyaloğu paylaştı: Bitecek değil mi anne?

Oyuncu Melis İşiten kızı Ada ile arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

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1

Corona virüs salgını sonrası evde kalmaya devam eden ünlü isimler yaşadıklarını sevenleriyle paylaşıyor.

Melis İşiten de dört yaşındaki kızı Ada ile arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı

2

İşte arkadaşlarını özleyen Ada ve annesi arasında geçen o konuşma;

Her gece uykudan hemen önce.
-yarın geçecek mi mikroplar anne?
-yarın değil kızım.
-ne zaman göreceğim, arkadaşlarımı anne?

3

-dünya temizlenince kızım.
-e ama biz hemen temizleniyoruz kirlenince, o niye olmuyor öyle?
-öyle olmuyor kızım.
-sen de mi bilmiyorsun anne? bilsen bana söylersin çünkü.

4

-evet kızım zamanını bilmiyorum ama geçecek biliyorum.
-bitecek değil mi anne?
-evet kızım.

5

-şimdi bana Ada masalını anlatsana anne.
-anlatayım kızım. Seni seviyorum Ada.
-seni seviyorum Melis.

6
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