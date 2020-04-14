Oyuncu Melis İşiten kızı Ada ile arasında geçen diyaloğu paylaştı: Bitecek değil mi anne?

Corona virüs salgını sonrası evde kalmaya devam eden ünlü isimler yaşadıklarını sevenleriyle paylaşıyor. Melis İşiten de dört yaşındaki kızı Ada ile arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştıİşte arkadaşlarını özleyen Ada ve annesi arasında geçen o konuşma;Her gece uykudan hemen önce.-yarın geçecek mi mikroplar anne?-yarın değil kızım.-ne zaman göreceğim, arkadaşlarımı anne?-dünya temizlenince kızım.-e ama biz hemen temizleniyoruz kirlenince, o niye olmuyor öyle?-öyle olmuyor kızım.-sen de mi bilmiyorsun anne? bilsen bana söylersin çünkü.-evet kızım zamanını bilmiyorum ama geçecek biliyorum.-bitecek değil mi anne?-evet kızım.-anlatayım kızım. Seni seviyorum Ada.-seni seviyorum Melis.