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Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 07:00,

Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu ve eşi halk plajını tercih etti

Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu ve eşi Çiçek Nuroğlu, Bodrum’da günlüğü bin TL’yi bulan şezlongları olan özel sahilleri değil de halk plajını tercih etti.

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Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu ve eşi Çiçek Nuroğlu, tatil adresi olarak Bodrum’u tercih etti.

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İkili önceki gün Gümüşlük’te bulunan halk plajında denize girerken görüntülendi.

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Çiftin günlük şezlong fiyatı bin TL’yi bulan özel plajları tercih etmemesi hayranları tarafından takdir topladı. İkiliye, oyuncu Deniz Arna da eşlik etti.

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Denizin ve güneşin tadını çıkaran çiftin, eğlenceli halleri objektiflere yansıdı. Nuroğlu’nun sahilde arada bir fotoğraflarının çekilip çekilmediğini kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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