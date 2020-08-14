Oyuncu Kayra Şenocak 1 yılda 40 kilo verdi
Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.
Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
SPOR VE DİYET
Oyuncu Kayra Şenocak aşırı kiloları için çıktığı yolda, 1 yılda 40 kilo verdi.
“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.
Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.
EŞİMİN DESTEĞİ BÜYÜK
Eşinin desteğiyle disiplinli bir yaşama geçen Şenocak şunları söyledi: “Sokakta yürürken yanınızdan geçen insanların ‘ne kadar kilo almış’ demesi, arkadaş ortamlarında konunun dönüp dolaşıp kilonuza gelmesi, bedeninize uygun kıyafet bulamamak özgüven kaybına neden oldu. Benim gibi yemek konusunda disiplini olmayan biri için destek çok önemliydi. Eşim çok iradeli davrandı, yemeklerimin ölçülerini ayarladı. Açlık krizlerine karşı iradeli durmak önemliydi, işin o kısmını da ben hallettim. İnsan kemer takmayı özler mi, ben özlemiştim mesela.”
İsmail BAYRAK
Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.
Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
Işın Karaca 1 ayda 7 kilo verdi
Işın Karaca, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul AVM’deydi. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile beraber balon müzesini gezen ünlü şarkıcı, “Aslında kızım Mia’ya ayakkabı bakmaya gelmiştim ama rengarenk balonları görünce dayanamadım” dedi.
Verdiği kilolarla da dikkat çeken şarkıcı, “Pandemi dönemi başladığında içimdeki fırıncı usta uyanmıştı. En son baklava açıyordum. Sonra Can dedi ki ‘biraz dımbıllaştık galiba’. Ve son 1 ayda 7 kilo verdim. Bunun bir sırrı yok. Yemezsen verirsin. Ben de yemedim ve fazla kilolardan kurtuldum” dedi.
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