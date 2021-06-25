Genç çift tatilde: Çok aşığız

Ünlü oyuncu ve sevgilisi, birlikte çıktıkları tatilde romantik görüntüler sergiledi.
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Oyuncu Josh Hutcherson ile sevgilisi Claudia Traisac, bir grup arkadaşlarıyla birlikte Ibiza tatiline çıktı.
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2015 yılından bu yana birlikte olan genç çift, hem denizde hem de iskelede arkadaşlarının yanında birbirlerine çok aşık olduklarını gözler önüne serdi.
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Rol aldığı Hunger Games adlı filmle tanınan Hutcherson ve sevgilisi Traisac'a bu tatilde, aralarında meslektaşı Ricardo Gomez'in de bulunduğu bir grup eşlik etti.
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Hutcherson ve Traisac, önce birlikte denize girdiler. Çift, denizde biraz yüzdükten sonra birbirleriyle derin bir sohbete daldı. Sık sık kahkahalar atan çift sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu.
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Denizden çıktıktan sonra iskelede bulunan arkadaşlarının yanına giden Hutcherson ve Traisac, orada da birbirlerinden bir saniye bile ayrı kalamadılar. Hutcherson, sık sık sevgilisine sarıldı, bazen romantik bazen de şefkat dolu öpücüklere boğdu onu.
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Josh Hutcherson ve Claudia Traisac, 2014 yılında Escobar: Paradise Lost adlı yapımın setinde tanıştı. Bir yıl sonra da romantik bir ilişki yaşamaya başladılar.
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Hutcherson'ın sevgilisi Traisac, adını 2006 ile 2018 arasında rol aldığı Cuentame adlı diziyle duyurdu.
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Ardından da çok sayıda film ve dizi için kamera karşısına geçerek kariyerini sürdürdü Josh Hurcherson Traisac'tan önce Vanessa Hudgens, Anna Sophia Robb ve Victoria Justice ile yaşadığı ilişkilerle gündeme gelmişti.