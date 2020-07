Oyuncu Hazar Motan'dan samimi açıklamalar...

* Mutluyken bana ….. demek tadımı kaçırır.

- Mutluyken tadımı kaçırmaz hiçbir şey eğer gerçekten mutluysam. Mutluluğu sonuna kadar yaşarım, üzüntüyü de sonuna kadar yaşarım. Sahiplenirim o duyguyu yani.



* Peki mutluluk bir an hissi mi yoksa sürdürülebilen genel bir şey mi senin için?

- Yani genel bir tanım yapamam ama mutluluk benim için biraz an ile alakalı. Her zaman mutlu olamıyorum.