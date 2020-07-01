Oyuncu Hazar Motan'dan samimi açıklamalar...

* Sosyal medyada bir kitlen var fakat kemikleşmiş ya da gerçekten kitle denebilecek takipçilerin var. Bu süreç seni yıpratıyor mu? Bir sorumluluk hissettiriyor mu yoksa gayet bu durumdan memnun musun?



Şükrediyorum aslında böyle bir kitlemin hala devam ediyor olmasına. Kırgın Çiçekler biteli neredeyse iki yıl olacak ama fan kitlem hala duruyor. Bana dedin ya hani gizemlisin diye, aslında benim gizemli olma gibi bir amacım yok. Sadece çok fazla etkileşim yapan bir insan değilim ben. Arkadaşlarım bana biraz daha aktif ol diyor ama ben bu paylaştıklarımı da hayranlarım için paylaşıyorum. Biraz uzağım, çok yapamıyorum.