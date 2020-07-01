Oyuncu Hazar Motan'dan samimi açıklamalar...
Kırgın Çiçekler dizisinde oynadığı ‘Cemre’ karakteri ile geniş kitlelere adını duyuran oyuncu Hazar Motan hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Sosyal medyada her geçen gün artan takipçi kitlesine rağmen sosyal medyayı aktif kullanmadığı görülen güzel oyuncu hakkında merak edilen detayları samimiyetle anlattı.
Oyuncu Hazar Motan yaptığı paylaşımları hayranları için yaptığını söylerken, gizemli olmak gibi bir durumunun olmadığını belirtti. Kırgın Çiçekler dizisi hikayesi içinde itiraflarda bulunan Motan, “Beni sokakta gören hala kendi ismimle değil karakter ismimle Cemre diye bana sesleniyor” dedi. İşte programdan geriye kalanlar…
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