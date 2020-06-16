Oyuncu Hakan Meriçliler, Çeşme'de otel aldı

Oyuncu Hakan Meriçliler, Çeşme’de tarihi bir otel satın alarak işletmecilik yapmaya başladı.
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Meriçliler, “Kendime yeni bir koy satın almak zorunda kaldım. Pandemi bana çok şey öğretti ve bu oteli az önce satın aldım.
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Bir zamanlan Nars olarak bilinen bu otel artık Haks oldu. Değerli dostlarıma duyurulur. Otel kısmetse 16 Temmuz’da açılıyor. Hepinizi otelime bekliyorum” dedi.
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Sanat sakat abi, ek iş mi yapsak ?
Ünlüler hayatlarını garanti altına almak için adeta yarışa girdi. Şarkıcısı, oyuncusu, sunucusu, mankeni fark etmiyor; pek çoğu kendine daha kalıcı bir ikinci iş kuruyor. Dizisi yayından kalksa da albümü satmasa da konserleri dolmasa da devam eden bir ikinci iş fikri herkese iyi geliyor.
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AYCA İNCİ MEKAN İŞLETİYOR
Ayça İnci, oyunculuğun yanı sıra restoran işletmeciliğine devam ediyor. Kozyatağı'nda çöp şiş restoranı işleten Ayça İnci, sık sık ünlü isimleri de ağırlıyor.
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Mekana çöp şiş yemeğe oyuncu Ahmet Kural, Emine Ün, Hakan Bilgin, Ayşe Kökçü, Gülay Baltacı, Asena, Mehmet Çepiç,Elif dizisinde oynayan Fatih Ayhan ve iş insanı Sadettin Saran geldi.
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Ayça İnci “Sanatla uğraşan bir insanın, özellikle Türkiye’de başka işler yaparak geçimini sağlaması gerekiyor” diyor.
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GÜL FABRİKASI KURDU
Ünlü sanatçı Berdan Mardini müzikten kazandığını ticarete yatırdı... Mardini, memleketi Mardin'de gülyağı çıkarma fabrikası kurmak için kolları sıvamıştı.
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Gülyağı çıkarma tesisi kurmak için memleketi Mardin'e istihdam sağlayacak olan Berdan Mardini'nin ilk etapta 200 dönümlük arazisi üzerine ektiği güller açtı.
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Hedeflerinin bin dönümlük yere gül ekmek olduğunu belirten Berdan Mardini, "Memleketimde gençlere istihdam sağlamak işin en güzel ta-rafı. İnşallah fabrikamızın yapımı seneye kadar bitecek ve güllerimizi ektiğimiz arazimizi genişleteceğiz. 200 dönümlük araziden elde ettiğimiz güllerimizin yağını ise kiraladığımız bir tesiste işlenecek. Seneye ise inşallah kendi fabrikamızda güllerimizin yağını çıkaracağız" dedi.
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ŞİMDİ DE SERAMİĞE EL ATTI
Hepsi grubu üyesi Eren Bakıcı, yoga eğitmenliğinden sonra şimdi de seramiğe merak sardı.
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Seramik eğitimi alan şarkıcı, kilden tabak, kupa, dekoratif obje gibi ürünler yapıp fırında pişiriyor, ardından hazırladığı bu ürünleri satışa sunuyor. Bakıcı, sipariş üzerine özel ürün de tasarlıyor.
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HÜLYA AVŞAR 10 YILDIR TİŞÖRT SATIYOR
Modayla ilgili ikinci bir iş seçen ünlülerin arasında Hülya Avşar’ı da saymak gerek. Avşar’ın tişört koleksiyonu 10 yılı aşkın bir süredir piyasada ve istikrarlı bir satış grafiği var.
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OZAN GÜVEN TERS KÖŞE YAPTI
Kadınlar genellikle tekstil ve mücevher konusunu ikinci iş edinirken erkekler restoran ya da gece kulübü açmaya meylediyor. Bu bağlamda ezberbozan iki isim var. Eser Yenerler kurduğu şirketle turizm işletmeciliği yapıyor. Ozan Güven ise ikinci şubesini Nişantaşı’nda açtığı mağazasında kadın ayakkabısı satıyor.
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PINAR ALTUĞ HER MÜŞTERİYLE BİREBİR ÇALIŞIYOR
Altuğ, ikinci işi değil ikinci işleri olan ünlülerden. “Televizyonda çalışmak tabii ki çok güzel ama bir yandan ben olmadığımda da yürüyecek işlerim olsun istedim” diyor. Bu yüzden kendi adını markalaştırmış: “By Pınar Altuğ, kişiye özel tekne tekstili üreten bir şirket. Bir ay önce de annemin adıyla ‘Selma by Pınar Altuğ’ diye bir mücevher koleksiyonu çıkardım. Tekne tekstilinde her müşteriyle birebir görüşüyorum. Onun istekleri doğrultusunda renk, desen ve kumaş seçip ürettiriyorum. Her detaya hâkimim. Takılarıysa ben anlatıyorum biri çiziyor ve işin ustaları üretiyor.”
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ÇAĞLA ŞIKEL HEM İŞ HEM HOBİ
Ünlü model ve sunucunun ikinci işi çok yakında hayata geçecek. Onun için iki hobisini birleştiriyor diyebiliriz: “Kimse bilmez ama ben resim yapmayı çok seviyorum. Tuvalin başından beş saat kalkmam, su bile içmem, tuvalete bile gitmem. Son bir senedir desen konusunda özel ders alıyorum. Önümüzdeki ay kendi desenlerimi bastığım bir hazır koleksiyon çıkaracağım. Çok ama çok heyecanlıyım.”