Oyuncu Gözde Türker ile Anıl Güler evlendi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiftlerin evlenmesine engel olamadı. Birbirlerine duydukları aşkı nikah masasına taşıyan sevgililer karantina kurallarına göre evlendi. İşte pandemi döneminde evlenen ünlü isimler…
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Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Anıl Güler ile nişanlanan Gözde Türker, evliliğin uzun süredir gündemlerinde olduğundan ancak pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldıklarını söylemişti. Çift dün akşam muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.
Düğünden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Oyuncu Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile evlendi. Erbulak ve Cengen dün akşam Bosphorus Palace Hotel’de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.
Çiftin şahitliklerini Sevinç Erbulak’ın annesi Füsun Erbulak ve Volkan Cengen’in dayısı Faruk Kıztan yaptı. Pandemi tedbirlerinin dikkate alındığı nikâha aralarında Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Halil Ergün, Emre Kınay, Edip Tepeli-Ayşecan Tatari, Serdar Orçin-Ece Dizdar’ın da olduğu 150’ye yakın davetli katıldı.
BALAYINA SONRA ÇIKACAĞIZ
Nikâh sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan 46 yaşındaki Sevinç Erbulak, “Volkan bey dedi ki, ‘Sensiz yapamıyorum. Bu yaşıma kadar da nasıl yapmışım onu da bilmiyorum.’ Bir düşünelim dedim. Sordum yakın çevreme, onu tanıyanlara, ikna etti beni” diye konuştu.
Yeni evli çift, “Düğün sonrası balayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bir süre İstanbul’da olacağız. Uluslararası dolaşımın açılmasını bekleyeceğiz” diye yanıt verdi. (Behlül AYDIN)
51 yaşındaki sanatçı, gerçekleşen nikâh sonrası şu açıklamayı yaptı: “Eşim Tuğçe’nin memleketi Giresun’da hayatımızı birleştirdik. Nikâha pandemi nedeniyle sadece ailelerimiz katıldı. Düğünü yazın İstanbul ve Çeşme’de gerçekleştireceğiz. 2 oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum.”
Haziranda aile arasında bir nişan yapan çiftten Birgören düğün fotoğraflarını “Sevgilim” yazarak paylaştı. Mehmet Cemil ise “Her şey seninle güzel sevgilim” karşılığını verdi.
Ayşe Boyner de 2017`de "Arkadaşım" dediği Cem Telvi ile baba evinde mutluluğa imza attı. Çift hafta sonunda ise Ayvalık'ta küçük bir düğün organize etti. Aile üyeleri ve çok yakın arkadaşları katıldı.
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