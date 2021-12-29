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Haluk KARAASLAN- Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/ ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 29 Aralık 2021 - 11:47 | 

Oyuncu Göksel Kaya'dan eşi hakkında suç duyurusu

Atatürk'e benzerliğiyle tanınan ve filmlerde rol alan Göksel Kaya (57), 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Hastanede 4 gün tedavi görüp, taburcu edilen Kaya, akciğer kanseri olduktan sonra eşiyle arasının açıldığını belirterek, "Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber' dedi. 3 saat beni yerde bıraktı, yumruk ve tekme attı" dedi.

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