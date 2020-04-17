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Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 07:00,

Oyuncu Ferit Aktuğ boşanıyor

Ünlü oyuncudan ve eşinden kötü haber geldi... Ayrılık kararının detaylarını Mehmet Üstündağ yazdı...

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Çok sayıda dizi, film ve reklamda rol aldıktan sonra “Ufak Tefek Cinayetler”de canlandırdığı Taylan karakteriyle yıldızı parlayan Ferit Aktuğ, özel hayatında sıkıntılı günler yaşıyor.

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Aktuğ, 2011 yılında eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan’la nikâh masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu.

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Duyduğuma göre çift 3 ay önce evlerini ayırmış ve anlaşmalı olarak boşanmak üzere mahkemeye başvurmuş. Ancak dava, salgın nedeniyle adli tatile takılmış.

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Bahar Hanım davanın sonuçlanmasını beklemeden sosyal medyada eski soyadını kullanmaya başlamış.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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