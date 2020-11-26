Oyuncu Engin Günaydın'ın panik anları! Biri bizi gözetliyor...

Festİvalde söyleşİ Bu yıl 10’uncusu gerçekleşen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ikinci gününde basın ve masumiyet karinesi ilişkileri tartışıldı. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl, “adalet” teması ile dünyanın dört bir yanından “Ben Masumum” temalı filmler bir araya getiriliyor. Bu filmleri oluşturanları izleyici ile buluşturarak; sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine, sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık ediliyor. Festival, online olarak gerçekleşiyor.