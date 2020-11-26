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Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 08:14 | 

Oyuncu Engin Günaydın'ın panik anları! Biri bizi gözetliyor...

Engin Günaydın, Nişantaşı’nda yanında genç bir kadınla objektife takıldı. İkili görüntülendiklerini fark edince ters istikamete yönelerek uzaklaştı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1PANİKLEDİLER
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PANİKLEDİLER

Komedi yapımlarının aranan yüzlerinden Engin Günaydın, önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Ünlü oyuncunun yanında genç bir kadın da vardı. İkili, objektifleri fark edince büyük panik yaşadı.

2TERS YÖNDE UZAKLAŞTILAR
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TERS YÖNDE UZAKLAŞTILAR

Bir anda karşısında muhabirleri bulunca şaşkınlığını gizleyemeyen Engin Günaydın, arkadaşını “Bizi çekiyorlar” diyerek uyardı. Yürüdükleri yönün tam tersi istikamete yönelen ikili, hızlı adımlarla uzaklaştı.

3Günün öne çıkan magazin haberleri...
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Günün öne çıkan magazin haberleri...

Yeni film çektik

Oyuncu Ferit Aktuğ önceki gün Metropol İstanbul’daydı. AVM’de spor giyim mağazalarını gezen oyuncu, rol aldığı yeni filminin sinema salonları açılınca vizyona gireceğini belirtti. Aktuğ, “Şu aralar kendime biraz izin verdim. Kafa dinliyorum” dedi.

4BALAYI POZU
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BALAYI POZU

Geçtiğimiz hafta evlenen oyuncu Emre Karayel ile iç mimar Gizem Demirci, balayı için Bodrum’u tercih etti. Çift, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Karayel, deniz kenarında verdikleri bir pozu takipçilerinin beğenisine sunup şu notu düştü: “Haftaya evli ve muhteşem başladık.”

5Festİvalde söyleşİ
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Festİvalde söyleşİ

Bu yıl 10’uncusu gerçekleşen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ikinci gününde basın ve masumiyet karinesi ilişkileri tartışıldı. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl, “adalet” teması ile dünyanın dört bir yanından “Ben Masumum” temalı filmler bir araya getiriliyor. Bu filmleri oluşturanları izleyici ile buluşturarak; sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine, sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık ediliyor. Festival, online olarak gerçekleşiyor.

6Yeni şarkısı sevildi
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Yeni şarkısı sevildi

Aynur Aydın, Bünyas Herek ile düet yaptığı yeni şarkısı “Sahiden” ile müzik listelerini hızlı bir giriş yaptı. Dijital platformda ile 4 günde 1 milyon dinleme rakamına ulaşan şarkıcı, çektiği kliple de sosyal medyada çok konuşuldu.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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