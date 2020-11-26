Oyuncu Engin Günaydın'ın panik anları! Biri bizi gözetliyor...

Komedi yapımlarının aranan yüzlerinden Engin Günaydın, önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Ünlü oyuncunun yanında genç bir kadın da vardı. İkili, objektifleri fark edince büyük panik yaşadı.
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TERS YÖNDE UZAKLAŞTILAR
Bir anda karşısında muhabirleri bulunca şaşkınlığını gizleyemeyen Engin Günaydın, arkadaşını “Bizi çekiyorlar” diyerek uyardı. Yürüdükleri yönün tam tersi istikamete yönelen ikili, hızlı adımlarla uzaklaştı.
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Günün öne çıkan magazin haberleri...
Yeni film çektik
Oyuncu Ferit Aktuğ önceki gün Metropol İstanbul’daydı. AVM’de spor giyim mağazalarını gezen oyuncu, rol aldığı yeni filminin sinema salonları açılınca vizyona gireceğini belirtti. Aktuğ, “Şu aralar kendime biraz izin verdim. Kafa dinliyorum” dedi.
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BALAYI POZU
Geçtiğimiz hafta evlenen oyuncu Emre Karayel ile iç mimar Gizem Demirci, balayı için Bodrum’u tercih etti. Çift, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Karayel, deniz kenarında verdikleri bir pozu takipçilerinin beğenisine sunup şu notu düştü: “Haftaya evli ve muhteşem başladık.”
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Festİvalde söyleşİ
Bu yıl 10’uncusu gerçekleşen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ikinci gününde basın ve masumiyet karinesi ilişkileri tartışıldı. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl, “adalet” teması ile dünyanın dört bir yanından “Ben Masumum” temalı filmler bir araya getiriliyor. Bu filmleri oluşturanları izleyici ile buluşturarak; sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine, sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık ediliyor. Festival, online olarak gerçekleşiyor.
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Yeni şarkısı sevildi
Aynur Aydın, Bünyas Herek ile düet yaptığı yeni şarkısı “Sahiden” ile müzik listelerini hızlı bir giriş yaptı. Dijital platformda ile 4 günde 1 milyon dinleme rakamına ulaşan şarkıcı, çektiği kliple de sosyal medyada çok konuşuldu.