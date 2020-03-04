Oyuncu Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş evlendi

Emrah Akduman sosyal medya hesabından duygularını böyle paylaştı. Bu günümüzü buruk bir sevinçle de olsa yanımızda olup bizimle paylaşan herkese gönülden ve kalpten teşekkür ederim... Hepinizi seviyorum... Aile olmak sevmek ve sevildiğini bilmek... Ne kadar değerli, inşallah ülkeme ve milletime faydalı evlatlar yetiştirmek nasip olur bizlere... Teşekkürler