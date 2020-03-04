Oyuncu Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş evlendi

ATV’de yayınlanan “Beni Bırakma” dizisinin başrol oyuncusu Emrah Akduman uzun süredir birlikte olduğu Gökçe Mavuş ile Ankara’da dünyaevine girdi.
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Çiftin nikah şahitleri Dr. Ender-Benan Saraç çifti ve Ebru Ceylan yaparken gecede Gülden Karaböcek sahne aldı.
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Bu mutlu gecede Emrah-Gökçe Akduman çiftini ‘Beni Affet’ oyuncuları Şebnem Gürsoy, Keiko Belir Yaşar, Esengül Aypek, Sude Doğar ve Berkay Veli , yalnız bırakmadı.
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Emrah Akduman sosyal medya hesabından duygularını böyle paylaştı. Bu günümüzü buruk bir sevinçle de olsa yanımızda olup bizimle paylaşan herkese gönülden ve kalpten teşekkür ederim... Hepinizi seviyorum... Aile olmak sevmek ve sevildiğini bilmek... Ne kadar değerli, inşallah ülkeme ve milletime faydalı evlatlar yetiştirmek nasip olur bizlere... Teşekkürler