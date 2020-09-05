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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 07:31 | 

Oyuncu Dolunay Soysert çileden çıktı! 'Çek arabanı'

Dolunay Soysert önceki gün Etiler trafiğindeydi. Ters yönden gelip yolu tıkayan kamyon yüzünden uzun süre bekleyen oyuncu, sonunda aracından inip sürücüye çıkıştı.

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1TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
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TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Dolunay Soysert geçen perşembe aracıyla Etiler’de görüntülendi. Dar sokakta ters yönden gelen kamyona önce yol vermek isteyen oyuncu, daha sonra sürücünün park etmeye çalıştığını fark etti.

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Ters yönde olmasına rağmen bir de kamyondan malzeme indirilmeye başlanması, Soysert’i sinirlendirdi.Bir süre bekleyen oyuncu, malzeme indirenlerin işi ağırdan aldığını görünce hışımla aracından indi.

3CAMI AÇ
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CAMI AÇ!

Kamyonun camına tıklayıp eliyle “Camı aç” işareti yapan Dolunay Soysert, sürücüye çıkıştı. Oyuncu, hem ters yönden gelen hem de park yasağını çiğneyen sürücüye trafiği kilitlediğini söyleyerek “Çek arabanı buradan” dedi.

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Soysert’in sert tavrı karşısında neye uğradığını şaşıran kamyon sürücüsü, geri manevra yaparak trafiği açtı.

Dolunay Soysert sürücüyü sert bir dille uyardı.

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